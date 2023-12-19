Üye Girişi
Haberler

Adobe ve Figma arasındaki satın alma anlaşması iptal edildi

Güncelleme:
Abone Ol

Dünyada en çok kullanılan grafik yazılımlarının geliştiricisi Adobe, Figma'yı satın alma girişimini düzenleyici kurumların müdahalesiyle iptal etti. Anlaşmanın sona ermesiyle birlikte Adobe, Figma'ya 1 milyar dolar tazminat ödeyecek.

Dünyada en çok kullanılan Photoshop, Illustrator ve After Effects gibi grafik yazılımlarının geliştiricisi Adobe, uzun bir süredir bir başka grafik yazılımı geliştiricisi Figma'yı satın almaya çalışıyordu. Ancak düzenleyici kurumların devreye girmesiyle bu büyük anlaşma iptal edildi. İşte ayrıntılar…

Adobe ve Figma arasındaki 20 milyar dolarlık satın alma anlaşması iptal oldu!

2021 yılında video prodüksiyon yazılımı sunan Frame.io'yu 1.3 milyar dolar karşılığında satın alan Adobe, sonrasında gözünü Figma'ya çevirdi. Akabinde Eylül 2022'de iki şirket arasındaki anlaşma duyuruldu.

Adobe, en büyük rakiplerinden birini kendi bünyesine katacağı için rekabet kurumlarının bu anlaşmaya müdahale edeceği tahmin edildi. Akabinde tahmin edildiği gibi de oldu. ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Avrupa Komisyonu ve Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu, rekabete zarar vereceğini gerekçe göstererek bu anlaşma için derinlemesine bir soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu'ndan Meta'ya soruşturma

Aradan uzun bir süre geçmesinin ardından bugün ise düzenleyici kurumların baskısı sonucunda Adobe ve Figma arasındaki 20 milyar dolarlık satın alma anlaşması sonlandırıldı. Bu anlaşmanın Mart 2024'te biteceğine dair bir garanti veren Adobe, bunu karşılayamadığı için Figma'ya 1 milyar dolar tazminat ödedi.

Microsoft – Activision Blizzard için onay verilmişti

Adobe ve Figma arasındaki anlaşmayı kabul etmeyen Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu, geçtiğimiz aylarda tamamlanan Microsoft – Activision Blizzard satın alma anlaşmasına onay vermişti. Sosyal medyadaki kullanıcılar Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu'nun birbirine benzer olan bu iki anlaşmayı farklı şekilde ele almasını eleştirdi.

Öte taraftan birçok kişi ise bu satın alma anlaşmasının sona erdirilmesini, rekabetin korunması açısından kullanıcılara daha fazla fayda sağlayacağını düşünerek memnuniyetle karşıladı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Activision Blizzard Birleşik Krallık Microsoft Photoshop Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Mavi Takımda kimler var? 2024 Survivor All Star Mavi Takım kadrosu! Survivor Turabi kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Turabi kaç yaşında, evli mi? 19 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 19 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Survivor Aleyna kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna kaç yaşında, evli mi? Survivor Özgür kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Özgür kaç yaşında, evli mi? Survivor Merve kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Merve kaç yaşında, evli mi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (19 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kelkit'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Kelkit'te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Salı az önce deprem mi oldu? Gümüşhane'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Gümüşhane'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Salı az önce deprem mi oldu? 19 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 19 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Survivor Ersin kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Ersin kaç yaşında, evli mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title