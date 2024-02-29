Adobe, metni müziğe dönüştürebilen yapay zeka aracı üzerinde çalışıyor

Adobe, metin komutlarını müzik parçalarına dönüştürebilen bir yapay zeka aracı üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu araç, aynı zamanda müzik parçalarını düzenleyebilir, kesip döngüye sokabilir ve etkili bir şekilde bir parça düzenleme aracı işlevi görebilir. Kullanıcılar, yapay zeka modeline oluşturmasını istedikleri ses türünü anlatan sıfatlar ve müzik türleri girebiliyorlar.

Adobe yeni yapay zeka aracı ile metni müziğe dönüştürecek

Şu anda "Project Music GenAI Control" olarak adlandırılan araç, YouTuber'lar, influencer'lar ve telifsiz giriş, çıkış veya arka plan müzikleri arayan podcast yayıncıları için oldukça faydalı olabilir. Adobe, aracın hangi verilere dayandığı konusunda net bilgiler vermemiş olsa da, yapay zekanın yaratıcılıkta yeni ufuklar açacağına işaret ediyor.

Adobe'nin Kıdemli Araştırma Bilimcisi Nicholas Bryan'a göre, bu yeni araçlar sadece ses üretmekle kalmıyor, yaratıcılara müziklerini şekillendirme, ayarlama ve düzenleme konusunda Photoshop seviyesinde derin bir kontrol sağlıyor.

Adobe, Adobe Audition ve Adobe Premiere Pro aracılığıyla zaten ses düzenleme sunuyor, ancak bu müzik AI aracının gelecekte bağımsız bir ürün olarak mı yoksa mevcut bir uygulamaya entegre olarak mı sunulacağı henüz belirsiz.

Adobe kolları sıvadı! Apple Vision Pro ile neler sunacak?

Google, Meta ve Microsoft gibi Adobe da farklı kullanım durumları için AI araçları üzerinde çalışıyor. Şirket, halihazırda Firefly adında bir görüntü oluşturma aracını ve Acrobat ve Reader kullanıcılarının PDF belgelerini analiz etmelerine ve düzenlemelerine yardımcı olacak bir AI Yardımcı aracını piyasaya sürdü.

Adobe Müzik hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.