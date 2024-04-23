Teknolojinin önemli bir dalı olan yapay zeka, son dönemlerde ciddi gelişmelere sahne oldu. Bu nedenle büyük şirketlerin gözü bu alanda. Adobe da bu firmalar arasında yer alıyor. Yapay zeka gelişmelerini takip edebilmek için hedeflerini düzenleyen Adobe, bugün yeni Firefly Image 3 modelini duyurdu. Peki bu ne işe yarıyor? İşte tüm bilmeniz gerekenler…

Adobe, Firefly Image 3 modelini duyurdu

Adobe, resim oluşturma modeli Firefly Image için yeni bir sürüm duyurdu. Ekim 2023'te tanıttığı Firefly Image 2 modelinin ardından bugün Londra'da yapılan bir konferansta duyurduğu yeni Image 3, daha yüksek kaliteli görüntüler sunmanın yanı sıra, kullanıcı istemlerini daha iyi anlama ve daha gelişmiş detaylar sağlama vaadinde bulunuyor.

Image 2'ye kıyasla çok daha iyi sonuçlar ortaya koyabildiği söylenen Image 3, böylelikle Midjourney ve OpenAI tarafından geliştirilen DALL-E modelleri karşısında güçlü bir rakip konumuna yerleşiyor. Adobe, Image 3 için hedeflerini de açıkladı.

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Adobe Photoshop için test edilmeye başlandı

Adobe, Photoshop için Firefly Image 3 destekli resim oluşturma özelliğini test etmeye başladı. Beta kullanıcılarına sunulan güncelleme, bu yılın sonlarına doğru herkes için yayınlanacak. Fakat bunun için net bir tarih yok.

Adobe Firefly nasıl kullanılır?

Adobe, Firefly için aylık 79,61 TL, yıllık olaraksa 797,47 TL talep ediyor. Bu üyelik ile her ay 100 adet fotoğraf oluşturulabiliyor. Ancak her ay 25 resim yaratmaya olanak tanıyan ücretsiz bir seçenek olduğunu da belirtelim. Denemek isteyenler, bedelsiz şekilde yararlanabilir. Bunun için Adobe hesabınıza giriş yapmanız yeterli. İlgili web sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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