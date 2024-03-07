Adobe Express için yeni mobil uygulama yayınlandı

Adobe, bulut tabanlı mobil tasarım platformu Adobe Express için yeni bir uygulama yayınladı. Bu uygulama, masaüstü kullanıcıları tarafından zaten keyifle kullanılan yaratıcı düzenleme ve Firefly destekli yapay zeka özelliklerini iOS ve Android cihazlarına getiriyor.

Adobe, Firefly AI araçlarını iOS ve Android için Adobe Express mobil uygulamasına ekliyor

Adobe Express'in yeni uygulaması, kullanıcıların sosyal medya gönderileri, afişler ve web sitesi banner'ları gibi yaratıcı varlıklar üretmelerini kolaylaştırıyor. Creative Cloud üyeleri, mobil uygulama içinde doğrudan Photoshop ve Illustrator dosyalarına erişip düzenleyebiliyor.

Adobe Express beta uygulaması ücretsiz olarak indirilebiliyor. Premium özellikler, Firefly destekli Generative Fill ve Text to Image efektleri, uygulama test aşamasındayken ek maliyet olmaksızın sunuluyor.

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Adobe Firefly özelliklerinin fiyatı

Adobe henüz genel kullanıma ne zaman sunulacağını açıklamadı, ancak bu premium özellikler daha sonra bir abonelikle aylık başlangıç fiyatı 9.99 dolar olacak. Uygulamanın beta sürümü, masaüstü sürümündeki aynı Firefly yapay zeka araçlarını kullanmanıza olanak tanıyor.

Uygulamanın erişilebilirliği ve kullanımı

Adobe Express mobil uygulama betası Android için Google Play Store'da mevcut, ancak iOS kullanıcıları Apple'ın beta kullanıcı sayısına ilişkin kısıtlamaları nedeniyle buradan kaydolmaları gerekiyor. Firefly AI özelliklerinin işlemesi bulut tabanlı, bu nedenle her akıllı telefon yeni beta ile uyumlu değil.

Adobe'nin Firefly AI özellikleri, Eylül 2023'ten beri bağımsız web uygulamaları olarak mevcut ve mobil cihazlarda kullanılabilir durumda, ancak tasarım akışlarında kullanmak için yeterince uygun değil. Yeni Express beta, diğer tasarım araçlarıyla birlikte bu özellikleri içeren ilk mobil uygulama olma özelliğini taşıyor.

Bu, AI özelliklerini mobil kullanıcılara sunmayan rakip tasarım platformu Canva'ya karşı önemli bir avantaj sağlıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.