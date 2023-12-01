Adana'dan Azerbaycan'a Enerji Depolama Panosu İhracatı

Adana'da faaliyet gösteren firma, imalatını ve otomasyon sistemi yazılımını gerçekleştirdiği enerji depolama panosunu Azerbaycan'a ihraç ediyor.

Solitek Mühendislik, Enerji ve Elektrik firması, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesi kırsalında güneşten elektrik ihtiyacını karşılayacak olan baz istasyonlarında kullanılmak üzere enerji depolama panosu imal ediyor, otomasyon sistemi yazılımını hazırlıyor.

Lityum demir fosfat aküler barındıran pano, güneşli havalarda panellerden elde edilen enerjinin kullanılmayan kısmını depolayarak baz istasyonunun gece de çalışmasını sağlayacak.

Havanın kapalı olduğu, güneşten elektrik üretimi sağlanamadığı durumlarda ise yine firma tarafından yazılımı yapılan otomasyonla Türkiye'den temin edilen jeneratör çalışarak istasyonun ihtiyaç duyduğu elektrik temin edilecek. Bu sırada otomasyonla jeneratörden elde edilen elektriğin bir kısmı panodaki akülerde depolanacak.

Yaklaşık 2,5 ay önce gerçekleşen ihaleyi kazanan firma, taahhüt ettiği 33 pano ve otomasyon sisteminden 25'ini tamamlayarak Karabağ'a gönderdi.

Kalan kısmın da 1 hafta sonra teslimiyle 2 milyon dolarlık enerji mühendisliği ihracatı gerçekleşmiş olacak.

"Operasyonlarımızın yüzde 75'i yurt dışında gerçekleşiyor"

Firmanın Üst Yöneticisi (CEO) Nuh Kar, AA muhabirine, 2013'te kurulan firmalarının her zaman enerji arzının güvenliği ve sürdürülebilir enerji tedariki sağlamak üzerine odaklandığını söyledi.

Özellikle son 4-5 yıldır enerji depolama ve sürdürülebilir enerji alanında mühendislik hizmetleri sunduklarını aktaran Kar, Avrupa ve Afrika'da çeşitli ülkelerde bu yönde girişimleri olduğunu belirtti.

Türkiye'deki nitelikli mühendislik hizmetlerinin, Anadolu'nun her kentinden sunulabildiğini gösterme hedefinde olduklarını anlatan Kar, "Mühendislik ihracatımızı son dönemde ciddi miktarda artırdık. Şirketimizin operasyonlarının yüzde 75'i yurt dışına gerçekleşiyor." diye konuştu.

"Karabağ'da Türk mühendisliği yerleşmiş olacak"

Kar, Azerbaycan'ın, işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinde ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlarının yapılması için yoğun çalışma başlattığını söyledi.

Azerbaycan'ın, bölgenin durumu itibarıyla kesintisiz ve sağlıklı iletişime büyük önem verdiğini aktaran Kar, firmaların da bu yönde yapılacak çalışmalarda rol oynadığını dile getirdi.

Kar, Karabağ kırsalındaki çalışmalarıyla bölgenin tüm haberleşme altyapısının enerjisini yenilenebilir kaynaklardan ve Türk mühendisliğiyle çözmüş olacaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerek mühendislik çözümümüz gerekse kısa sürede ürün tedarik etmemiz ve fiyat performans verimiyle beraber Adana'da kurulan Türk mühendisliği hizmetiyle bu ihaleyi aldık. Bundan sonra birkaç etap daha olacak. O etaplarda da Azerbaycan Karabağ bölgesinde tamamıyla Türk mühendisliği yerleşmiş olacak."