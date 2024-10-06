Adana'da TEKNOFEST ve Yapay Zeka Eğitim Protokolü İmzalandı

ADANA'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde de büyük ilgi gördü. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi arasında 'Gençlerin Yapay Zeka Eğitimlerine Yönelik İş Birliği Protokolü' imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik Merkezi ve Gençlik Kamplarımızda eğitimle verilecek. 860 yurdumuzda 970 bine yakın öğrencimizden, teknolojiye ilgi duyanların eğitim alabileceği bir platform oluşturacak. Türkiye Yüzyılı, dijital yüzyıl olacak" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde bu yıl 7'ncisi Adana'da düzenlenen TEKNOFEST, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla 2 Ekim'de kapılarını açtı. Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 3'üncü gününde de büyük ilgi gördü.

YAPAY ZEKA EĞİTİMİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin standında düzenlenen törenle 'Gençlerin Yapay Zeka Eğitimlerine Yönelik İş Birliği Protokolü' Dijital Dönüşüm Ofisi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalandı. Protokolle birlikte Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi Projesinin tematik eğitimlerinin, bakanlığın yurtları ve gençlik merkezlerinde tanıtılması, eğitim ve projelerin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

'GENÇLERİMİZ DİJİTAL HAYATI ÖZÜMSEMELİ'

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yapay zekanın, dünyanın bir gerçeği ve gençler için önemli olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nın, gençlerin yüzyılı olacağını söylemiştik. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı ile yaklaşık 8 binden fazla hizmeti, vatandaşımıza ulaştırıyor. Bunu destekleyecek üretim de gerekiyor. Gençlerimizin bu sürecin içinde olması gerekiyor. Biz de gerekli eğitimlerde Dijital Dönüşüm Ofisi ile iş birliği yapmak istiyoruz. Gençlik Merkezlerimizdeki 'Dene-Yap Atölyeleri' başta olmak üzere teknolojik sınıflar var ancak daha fazlasına ihtiyacımız var. Gençlerimizin dijital hayatı özümsemesi gerekiyor" diye konuştu.

'YAPAY ZEKANIN ETKİN KULLANILMASINI İSTİYORUZ'

Yapay zeka teknolojisini, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde aktif bir şekilde kullanmak istediklerine değinen Bakan Bak, "Sporcularımızın performans analizlerinde, gençlerimiz için geliştireceğimiz yeni projelerimizde ve 'EDU' platformlarındaki eğitimlerin içerisinde yapay zekayı etkin bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Gençlerimiz bu protokolden çok faydalanacak. Gençlik Merkezi ve Gençlik Kamplarımızda eğitimle verilecek. 860 yurdumuzda 970 bine yakın öğrencimizden, teknolojiye ilgi duyanların eğitim alabileceği bir platform oluşturacak. Türkiye Yüzyılı, dijital yüzyıl olacak" dedi.

'GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ'

TEKNOFEST ile oluşturulan olumlu dalganın devam edeceğini kaydeden Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Güçlü ve milli teknolojiyi, savunma sanayinin geldiği noktayı hepimiz görüyoruz. Pek çok alanda ülkemizde inanılmaz bir gelişme var. Cumhurbaşkanımıza, gençlerin önünü açtığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı zamanda T3 Vakfı'na, buradaki tüm paydaşlara ve bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte güçlü bir Türkiye istiyoruz. Teknolojisiyle, gençleriyle, dijital dönüşümüyle güçlü bir Türkiye istiyoruz. İnşallah bu protokol başarılı olacak. Ülkemizi seviyor, gençlerimize güveniyoruz."

'NİTELİKLİ İSTİHDAMI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan ise projenin ana temasının yapay zeka olduğunu belirterek, "Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, özellikle dijital teknolojilerde gençlerimize yön verip, yetkinlik kazandırmak için faaliyet yürütüyoruz. Teknoloji altyapısını ve yetişmiş insan kaynağını zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Bu protokolle birlikte 95 üniversitede 182 yapay zeka öğrenci kulübüne üye 44 bine yakın öğrenciye verdiğimiz eğitimleri çoğaltmak, yapay zeka noktasında nitelikli istihdamı hızlı bir şekilde artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

PROTOKOL İMZALANDI

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan protokolü imzaladı.