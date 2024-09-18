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Adana'da TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Tamamlandı

Adana'da TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Tamamlandı
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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamındaki Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın sonuçları değerlendirilmeye alındı. Yarışmada farklı ödüller sahiplerini buldu ve kazanan takımlara toplamda 470 bin lira ödül verileceği açıklandı.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması tamamlandı.

Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı.

Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Yarışmanın son gününde tamamlanan etaplar sonrası "En Özgün Yazılım" ödülüne "Kılavuz Cicikuş RC Takımı", "En İyi Tasarım" ödülüne "İtünom İHA Takımı", "En iyi Takım Ruhu" ödülüne "Nova İHA Takımı", "En İyi Sistem Mimarisi" ödülüne "Simurg Fly Takımı" layık görüldü.

Birinciye 200 bin, ikinciye 150 bin ve üçüncüye de 120 bin lira ödül verilecek yarışmanın sonuçları ise değerlendirme sürecinin ardından açıklanacak.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Teknoloji

Teknoloji Havacılık Teknofest Etkinlik adana Spor Uzay

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