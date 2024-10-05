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Adana'da TEKNOFEST Coşkusu Devam Ediyor

Adana'da TEKNOFEST Coşkusu Devam Ediyor
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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 4. gününde ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam etti. Festivalde Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gibi uçuş gösterileri büyük ilgi gördü.

ADANA'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), 4'üncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına kadar çok sayıda etkinlikle süren festivalde, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK uçuş gösterileri ile nefes kesti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde bu yıl 7'ncisi Adana'da düzenlenen TEKNOFEST, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla 2 Ekim'de kapılarını açtı. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, 4'üncü gününde de büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, alandaki son model uçak, helikopter ve birçok aracı inceleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Festivalde akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer aldı.

ÇELİK KANATLARDAN ATAK'A UÇUŞ GÖSTERİSİ

Ziyaretçiler, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, ATAK helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterilerini takip etti. Adana Şakirpaşa Havalimanı semalarında uçan Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, uçuş gösterileri ile nefes kesti. Festival ana sahnesinde ise 'Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa' ve 'HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali' etkinliği düzenlendi. Katılımcılar ayrıca gün boyunca 'Güneş Gözlemi', 'Planetaryum', 'Uzay Temalı Çocuk Parkı', 'Simülasyon Deneyim Alanları', 'Kara ve Hava Araçları Sergisi', 'Hareketli Kara Araçları Sergisi', 'Sıcak Hava Balonu', 'Bigg Çadırı', 'Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı' ve 'Pedallı Uçuş Etkinliği' gibi çok sayıda etkinliğe katılıp, çeşitli deneyimle yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

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