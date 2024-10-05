Üye Girişi
Haberler

Adana'da Lise Öğrencilerinin Tasarladığı Mini Kargo Uçağı TEKNOFEST'te Sergileniyor

Adana'da Lise Öğrencilerinin Tasarladığı Mini Kargo Uçağı TEKNOFEST'te Sergileniyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da robotik kodlama eğitimi alan 4 lise öğrencisi tarafından tasarlanan mini kargo uçağı, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında sergileniyor. Uçak, afet bölgelerine yardım malzemesi ulaştırmayı hedefliyor ve uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyor.

Adana'da robotik kodlama eğitimi alan 4 lise öğrencisinin tasarladığı mini kargo uçağının prototipi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının festivaldeki standında Ceyhan Gençlik Merkezi öncülüğünde hazırlanan projeler de sergileniyor.

Ziyaretçilerin beğenisine sunulan çalışmaların arasında merkezde robotik kodlama eğitimi alan 4 lise öğrencisinin, afet bölgelerine yardım malzemesi ulaştırmayı hedefledikleri iki motorlu mini uçağı öne çıkıyor.

Gençlerin 6 ayda prototipini tasarladıkları uçağın, projenin tamamlanmasıyla 5 kilograma kadar malzeme taşıması hedefleniyor.

Standı ziyaret eden TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın inceleyip üzerine imza attığı prototip, uzaktan kumandayla kontrol ediliyor.

"Öğrencilerin lisede böyle bir projede yer almaları müthiş"

Merkezin robotik kodlama eğitmeni Halis Emre Yaldız, AA muhabirine, gençlerin projesini TEKNOFEST'te sergilemenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Uçağın iki motorunun gücüyle havalandığını belirten Yaldız, "Projenin devamında yük kapasitesini artırmak, iniş ve uçuş kabiliyetini geliştirmek istiyoruz." dedi.

Yaldız, çalışmanın lise öğrencilerinin elinden çıkmasının önemine işaret ederek, "Öğrencilerin lisede böyle bir projede yer almaları müthiş. Çocuklarımızın gelecekte ülkemiz için büyük projelerde yer alacağından eminiz." diye konuştu.

Öğrencilerden Samet Kaplan da mini uçağı afet bölgelerine yardım taşıma hedefiyle tasarladıklarını vurgulayarak,"TEKNOFEST'te olmaktan çok mutluyuz. Uçağımızda Selçuk Bayraktar'ın imzası var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Teknoloji

Teknoloji Havacılık Teknofest Festival Eğitim adana Uzay

Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan hilelerin illere göre dağılımı

Hangi il/ilçede vatandaşa ne yedirdiler? İşte bakanlığın listesi

 İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı

Babası, sur canisini anlattı

 Fatih'te 2 kadını öldüren katilin çizdiği resimle ilgili kan donduran detay

İki genç kadını öldüren caninin çizdiği resimle ilgili kan donduran detay
Katilin annesi mahkeme salonunu bu sözlerle inletti: İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık

"İyi ki yapmışlar ellerine sağlık"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title