Acun Ilıcalı açıkladı: Şampiyonlar Ligi, TV8'e geliyor!

Acun Ilıcalı, 2020 yılında Exxen'i duyurdu ve dijital platform 2021 yılında yayın hayatına başladı. İş insanı Ilıcalı, Exxen Spor üzerinde Şampiyonlar Ligi'ni yayınlıyor. Fakat bugün Acun Ilıcalı'nın kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Şampiyonlar Ligi'nden üç adet maç yayınını Exxen Spor yerine yine sahibi olduğu TV8 kanalından yayınlayacak. Peki, bu maçlar hangileri? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlar, Exxen Spor yerine TV8 üzerinde yayınlanacak

Acun Ilıcalı, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Exxen Spor üzerinde yayınlanacak üç Şampiyonlar Ligi maçının TV8 'de yayınlanacağını açıkladı. Bu maçların dahil olduğu tüm haftanın geliri, Kahramanmaraş merkezli depremde zarar gören vatandaşlar için bağışlanacak.

pic.twitter.com/yW0a6iYSD6 — Acun Ilıcalı (@acunilicali) February 20, 2023

Acun Ilıcalı'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre bu hafta Exxen Spor yerine TV8 üzerinden yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları şu şekilde:

Liverpool – Real Madrid, 21 Şubat Salı günü saat 23.00

Leipzig – Manchester City FC, 22 Şubat Çarşamba günü saat 23.00

Basel – Trabzonspor, 23 Şubat Perşembe günü saat 23.00

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Exxen abonelik fiyatları ne kadar?

Exxen reklamlı yıllık paket abonelik ücreti: 41,90 Türk Lirası ( yıllık toplam 502,80 Türk Lirası)

Exxen reklamsız yıllık abonelik ücreti: 58, 50 Türk Lirası ( yıllık toplam 702 Türk Lirası)

Exxen reklamlı aylık paket abonelik ücreti: 49,90 Türk Lirası

Exxen reklamsız aylık paket abonelik ücreti: 69, 90 Türk lirası

Exxen Spor reklamlı yıllık abonelik ücreti: 102, 90 Türk Lirası (yıllık toplam 1.234,80 Türk Lirası)

Exxen Spor reklamsız yıllık abonelik ücreti: 119,90 Türk Lirası (yıllık toplam 1.434 Türk Lirası)

Exxen Spor reklamlı aylık abonelik ücreti: 119,50 Türk Lirası

Exxen Spor reklamsız aylık abonelik ücreti: 149, 90 Türk Lirası

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? TV8 üzerinden yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçlarını takip edecek misiniz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.