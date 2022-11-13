Açıklama geldi! BTK, sosyal medya platformlarının bant genişliğini kısıtladı

Resmi bir kaynaktan ShiftDelete.Net'e yapılan açıklamaya göre, BTK tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

Geçtiğimiz saatlerde Taksim'de yaşanan patlamanın etkisi tüm hızıyla devam ediyor. Olayın ardından konuyla ilgili paylaşımlara yayın yasağı getirilirken, pek çok kişi internette erişim sorunları yaşandığını belirtti. Son olarak özellikle Twitter, Instagram ve Facebook gibi platformları etikeleyen olayla ilgili açıklama geldi.

BTK tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı

Pek çok kişi ne olduğunu anlamaya çalışırken, ilk açıklama resmi bir kaynaktan özel olarak ShiftDelete.Net'e yapıldı. Konuyla ilgili olarak ise şu ifadelere yer verildi.

Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine BTK tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

Resmi bir kaynaktan aldığım bilgi! "Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine BTK tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı." — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) November 13, 2022

Son birkaç saat içerisinde sosyal medyadaki paylaşımlara baktığımızda ise kesin olarak bir bilgi kirliliği olduğunu söylemek mümkün. Örneğin pek çok gazeteci ve haber kuruluşu, 2016 yılında yine Taksim'de yaşanan bir patlamanın görüntülerini güncel olduğu iddiasıyla paylaştı.

BTK tarafından uygulanan erişim kısıtlamasının tüm operatörler tarafından uygulanması zaman alırken, özellikle de mobil operatörleri etkilemesi dikkatlerden kaçmadı. Downdetector'deki şikayetlere göre ise şu anda şu sitelere/sağlayıcılara erişilemiyor;

YouTube

Türk Telekom (sağlayıcı)

Instagram

Twitter

TikTok

Telegram

WhatsApp

Facebook

Ttnet (sağlayıcı)

Google

Patlamayla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre ise Taksim'deki patlamada 6 kişi vefat ederken, 53 kişi ağır ve hafif olarak yaralandı.