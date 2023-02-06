Bugün gece saatlerinde ve öğlen saatlerinde yaşanan 2 büyük depremin ardından Açık ve Uzaktan Öğretim sınavları ertelendi.

Bugün Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04: 17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre iller de etkilendi.

Daha sonra gerçekleşen 100'den fazla ve 6.6'ya varan artçı depremlerin ardından 13: 24'te AFAD verilerine göre 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Bunun ardından Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ertelendiğini açıkladı.

ATA-AÖF sınavları ertelendi

Atatürk Üniversitesi tarafından öğrencilerin cep telefonlarına gönderilen mesajda şunlar söylendi:

"Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle 11 ve 12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bütünleme sınavları tüm Türkiye ve Bakü için ileri bir tarihe ertelenmiştir."

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