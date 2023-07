Acer, AMD ile işbirliği yaparak ilk ekran kartını üretti

Acer, Tayvan merkezli bir bilgisayar ve donanım üreticisidir. Daha çok bilgisayar üretimi konusunda öne çıkan Acer, daha önce Computex 2023'te Nvidia ve AMD ekran kartlarını üretmeye ilgi duyduğunu açıkladı. Şimdi de ilk hamle geldi. Acer resmi olarak bir ekran kartı üretti ve tercihini AMD'den yana kullandı. İşte Predator BiFrost RX 7600!

Karşınızda Acer'in ilk AMD ekran kartı!

Predator BiFrost Radeon RX 7600, teknolojini kullanıldığı ilk grafik kartı olan Intel Arc A770 modeliyle aynı BiFrost soğutma özelliğine sahip. Bu sistem, ısıyı soğutucuya aktarmak için bir buhar odasına sahip olan ve daha sonra ısıyı dağıtmak için iki fanını kullanan üfleyici tarzı bir soğutucu. Arc A770'in 225 W'lık bir grafik kartı olduğu düşünülürse, 60 W daha düşük TDP (Termal Tasarım Gücü) olduğu için aynı yöntem RX 7600'de de çalışmalıdır.

Bu kartın şu anda Tayvan'da satılan biri temel, diğeri OC'li (Overclocked) olmak üzere iki versiyonu var: Predator BiFrost Radeon RX 7600 ve Predator BiFrost Radeon RX 7600 OC. Standart olanın 2.250 MHz'lik bir çekirdek saat hızı, 2.655 MHz'e kadar artış miktarı ve 170 W'lık bir TDP'si var. OC versiyonu ise 2.320 MHz'lik bir çekirdek saat hızı, 2.725 MHz'e kadar artış miktarına ve 180 W'lık bir TDP'ye sahip.

Her ikisinde de sekiz pimli bir PCIe güç konektörü ve bir adet HDMI 2.1 ve üç adet DisplayPort 1.4 video çıkışları bulunmaktadır. Fiyatlandırmaya gelecek olursak şu an için Tayvan fiyatları biliniyor. Bunlar da temel versiyon için 8.490 NT$ (yaklaşık 274 $) ve OC versiyon için 8.990 NT$ (yaklaşık 290 $) olarak belirlendi. Her iki ekran kartının tek sorunun da biraz fazla olan boyutları olduğu düşünülüyor.

Predator BiFrost RX 7600'nin sağlam özellikleri ve güzel bir soğutma sistemi ile umut verici göründüğü söylenilebilir. Boyutu küçük kasalar için sorun yaratabilir. Kapsamlı bir şekilde test edildikten sonra, kesinlikle piyasadaki en ucuz grafik kartlarından biri olarak kabul edilebileceğinden dolayı bu da atlanabilir bir sorun. Tabii ki diğer sorun şu anda Tayvan dışında mevcut olmaması. Ancak bu, satışlara bağlı olarak değişebilir ve Acer'in şimdiden daha geniş bir küresel sürüm için çalışma planları olabilir.

Peki siz Acer'in yeni ekran kartını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.