Abu Dabi'de Küresel Medya Kongresi düzenlenecek

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, 14-16 Kasım'da Küresel Medya Kongresi düzenlenecek. Kongrede, medya sektörünün geleceği, dijital teknolojiler ve yapay zeka gibi konular ele alınacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, 14-16 Kasım'da Küresel Medya Kongresi düzenlenecek.

Kongrenin resmi internet sitesindeki bilgilere göre, Abu Dabi Ulusal Sergi Şirketi (ADNEC) ve WAM olarak da bilinen Emirlik Haber Ajansı ortaklığında, bu yıl ikincisi düzenlenecek kongrede, dünyanın dört bir yanından gazeteciler, medya liderleri ve uzmanlar bir araya gelecek.

Abu Dabi Ulusal Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongrede, "Medya Sektörünün Geleceğini Şekillendirmek" sloganıyla 127'den fazla oturumda, dijital teknolojiler ve yapay zeka başta olmak üzere çok sayıda konu ele alınacak.

Kongrede, "Sürdürülebilirlik", "Medya Sektöründe Yenilik ve Gelişen Teknolojiler", "Spor Medyası" ve "Gençlik, Eğitim ve Medyanın Geleceği" olmak üzere dört ana temaya odaklanılacak.

Çok sayıda medya uzmanının yer alacağı Küresel Medya Kongresi, 14-16 Kasım'da yapılacak.