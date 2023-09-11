YouTube yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Özellikle "Shorts" tarafı öne çıkartılmaya başlamışken başka özellikler de YouTube'da kendini göstermeye başladı. Bunlardan biriyse biraz saçma sayılır. Fakat eğlenceli bir özellik olduğunu söylemeden de geçmemek gerekiyor. Artık "Abone Ol" butonuna parlatıcı oje sürülüyor diyebiliriz.

Her geçen gün sosyal medya platformları büyüyor ve yeni özellikler kazanıyor. Hatta bazen "yeni özellikler" bir başka platformun özelliklerini kopyalamak şeklinde de olabiliyor. Ama bazen de gerçekten faydasız veya saçma kabul edilebilecek özellikler de platformlara ekleniyor. Bunlardan biri de Youtube'a eklendi. İşte yeni YouTube abone ol butonu ve detayları…

Abone ol butonuna parlatıcı oje sürüldü: İşte yeni YouTube özelliği!

YouTube yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Özellikle "Shorts" tarafı öne çıkartılmaya başlamışken başka özellikler de YouTube'da kendini göstermeye başladı. Bunlardan biriyse biraz saçma sayılır. Fakat eğlenceli bir özellik olduğunu söylemeden de geçmemek gerekiyor. Artık "Abone Ol" butonuna parlatıcı oje sürülüyor diyebiliriz.

Son birkaç yıldır YouTube'da vakit geçirdiyseniz muhtemelen içerik oluşturucuların sizden kendi kanallarına abone olmanızı ne sıklıkta istediklerinin farkındasınızdır. İçerik üreticileri kanallarının abone sayısını arttırarak keşfete düşme sıklıklarını arttırmak istemekte. Tabi bir de reklam anlaşmaları vb. işlerde abone sayısı önemli bir kriter oluyor.

Silikon Vadisi'nde silikona savaş: Apple'dan ilginç karar!

Bir de ekstra olarak herhangi bir kanalı uzun süredir takip etmesine rağmen hiç abone olmamış kullanıcılar var. Bu çok büyük bir sorun teşkil etmiyor belki fakat içerik üreticileri için ciddi sayılabilecek bir sorun çünkü istatistiklere baktıkları zaman abone olmayan izleyici yüzdesi ciddi oranda fazla. Bu da keşfete düşme şanslarını düşüren bir durum.

Gelelim YouTube'un bunu önlemek için getirdiği yeni özelliğe. Artık içerik üreticileri videolarında her "abone olun" veya "abone olmayı unutmayın" gibi şeyler söylediğinde kırmızı "Abone Ol" butonu parlayacak. Bu da kullanıcıların gözüne hitap ederek onların dikkatini çekmesini sağlayacak. Genel olarak bakıldığında evet güzel ve tatlı bir özellik gibi geliyor fakat günün sonunda işe yaramayacak bir özellik oluyor.

YouTube bu tarz özellikler yerine içerik tüketimini arttıran Shorts gibi yeni formatlara veya eskisi gibi uzun ama zevkli video içeriklerine odaklanabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…