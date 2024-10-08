ABD Yargıcından Google'a Önemli Rekabet Kararı

ABD'li bir yargıç, teknoloji devi Google'ın uygulama mağazasını rakip şirketler tarafından geliştirilen Android işletim sistemi tabanlı uygulamalara açması gerektiğine hükmetti.

James Donato adlı yargıç, kararın önümüzdeki ay yürürlüğe girmesi ve üç yıl geçerli olması yönünde karar verdi.

Karar, dünyaca ünlü oyun Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games şirketinin Google'a açtığı bir dava neticesinde duyurulan önlemlerden biri.

Önlemler arasında Google'ın kendi uygulama kataloglarını rakip mağazalarla paylaşması da var.

Google, kararı temyize taşıyacağını ve diğer önerilen önlemlerin uygulanmasının durdurulmasını talep edeceğini açıkladı.

Google'ın yazılı açıklamasında "[Talep edilen] değişikliler kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini riske atacak, geliştiricilerin uygulamalarını pazarlamasını zorlaştıracak ve cihazlardaki rekabeti azaltacak" ifadeleri kullanıldı.

Epic Games, Google'ın Android işletim sistemi kullanan akıllı telefonlardaki uygulama dağıtımı ve ödeme yöntemlerini kontrol ederek rakiplerini baskıladığını iddia ediyor.

Aralık'ta ABD'de görülen bir davada jüri, Epic'i haklı bulmuştu.

Bazı hukuk uzmanları, kararın teknoloji devlerinin egemenliğine yönelik anlamlı bir karşılık olduğunu söyledi.

ABD merkezli Vanderbilt Hukuk Okulu'ndan Profesör Rebecca Haw Allensworth, "Bu, mahkemelerin egemen platformların rekabet adına rakipleriyle erişim paylaşmasına direkt olarak karşı çıkmadığını gösteriyor" dedi.

Stanford Hukuk Okulu'ndan Profesör Mark Lemley ise "antitröst yasalarına göre normalde böyle bir şey gerekmez" dedi ve ekledi:

"Ancak hakim, antitröst yasalarının ihlal edilmesi durumunda mahkmenin yol açılan hasarı telafi etmek için en başta bir yükümlülük bulunmamasına karşın olumlu şeyler yapılması yönünde hüküm verebileceğini haklı olarak vurguladı."

Google, Play adlı uygulama mağazasının rekabetçi çerçevede hareket ettiğini savunuyor ve yine Epic Games'in 2020'de mahkemeye verdiği teknoloji devi Apple'ın mağazasını örnek gösteriyor.

Epic ve Apple davası, temyiz mahkmesinin Apple'ın mobil oyunlarda tekel olmadığını hükmetmesiyle sonuçlanmıştı.

Google aleyhinde verilen karar, şirketin son yıllarda rekabet tartışmaları yüzünden aldığı hukuki darbelerden yalnızca biri.

Ağustos'ta ABD'li bölge yargıcı Amit Mehta, ABD Adalet Bakanlığı lehinde karar vererek Google'ı çevrimiçi aratmalarda yasa dışı tekel yürütmekle suçladı.

Geçtiğimiz ay bölge yargıcı Leonie Brinkema, ABD hükümeti tarafından Google'ın reklam teknolojisi pazarını domine ettiğine dair suçlamaların dile getirildiği bir duruşma gerçekleştirdi.

Şirket, uygulama mağazasından yapılan her satış için talep ettiği yüzde 30'a varan ücretlerin kullanıcılara fiyat artışı olarak yansıdığına dair de eleştiriliyor.

American Economic Liberties Project (Amerikan Ekonomik Özgürlükler Projesi) Kıdemli Hukuk Danışmanı Lee Hapner, "bu fiyatlandırmayı tekel oldukları için yapabiliyorlardı" şeklinde konuştu.

Hepner, mevcut kararın bu durumu değiştireceğine işaret etti:

[Uygulama] geliştiricilerinin bu pazara girmesi için çok daha fazla teşvik olacak, müşteriler için fiyatlar düşecektir."

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