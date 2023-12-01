ABD Yargıcı, Montana'nın TikTok yasağını önledi

ABD Bölge Yargıcı Donald Molloy, Montana eyaletinin TikTok yasağının yürürlüğe girmesini önlemek için karar verdi. Karar, TikTok açısından bir zafer niteliği taşıyor.

LOS ANGELES, 1 Aralık (Xinhua) -- ABD Bölge Yargıcı Donald Molloy, Perşembe günü verdiği kararla Montana eyaletinin TikTok yasağının yürürlüğe girmesini önleme kararı verdi. Karar, popüler video uygulaması açısından bir zafer niteliği taşıyor.

Ekim ayında TikTok ve Montanalı beş içerik yaratıcısının, eyaletin getirdiği yasağa karşı açtığı davaları değerlendiren Yargıç Molloy, verdiği ihtiyati kararda, yaptığı hamlenin "gerekli olduğunu", zira yasağın "ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi, Üstünlük Bendi ve Ticari Hüküm haklarını" ihlal edebileceğini söyledi.

Yargıç, mahkemenin yayımladığı 48 sayfalık belgede, nihai karar verilmeden, yasanın planlandığı üzere 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe giremeyeceğini belirtti.

77 yaşındaki yargıca göre karar, davacıların üç iddiasına dayanarak alındı. Davacılar, Montana eyaletinin getirdiği yasağın, şirketin anayasada korunan üçüncü taraf konuşmalarını yayma ve tanıtma haklarını ihlal ettiğini dile getirmişti.

Davacılar, ulusal güvenliğin federal hükümet kontrolündeki bir konu olması nedeniyle, yasakta federal yasaların daha büyük rol oynadığını da iddia etmişti.

Davacılar ayrıca eyalet yasalarının eyaletler arası ve yurtdışı ticarete gereksiz engel getirmesini yasaklayan ABD Anayasası'ndaki Ticari Hükmü de ihlal ettiğini öne sürmüştü.

Montana Valisi Greg Gianforte 17 Mayıs'ta, önümüzdeki yıldan itibaren TikTok'un tüm eyaletteki faaliyetini yasaklayan bir yasaya imza atmıştı. Böylece Montana, sosyal ağın kullanımını ya da ağa erişimi yasaklayan ilk ABD eyaleti olmuştu.

Şirketin verdiği bilgilere göre yasa, Montana'daki herhangi bir bireyin TikTok'a erişmesi, herhangi bir bireye TikTok'a erişim kabiliyeti sunulması ya da TikTok uygulamasını indirme imkanı verilmesi durumunda her bir "münferit ihlal" için 10.000 ABD doları tutarında para cezası öngörüyor.