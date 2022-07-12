ABD yaptırımlarına uymayan Binance kapatılacak mı?

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance için şok iddialar ortaya atıldı. Yatırımcılardan gelen açıklamalara göre Binance, ABD'nin 2018 yılında İran'a uyguladığı yaptırımlara karşı çıktı. İran'da kripto para faaliyetlerini kısıtlamayan platform, müşterilerinden gizlice ödeme almaya devam etti.

İranlı yatırımcılardan Binance için şok sözler

2018'de yürürlüğe giren İran yaptırımlarının son hedefi dünyanın en büyük kripto para borsası Binance oldu. Reuters'a konuşan İranlı yatırımcılar, geçtiğimiz Eylül ayına kadar Binance'e erişebildiklerini söyledi. Fakat kara para aklama faaliyetlerinin bir sonucu olarak platforma erişimin bir anda kısıtlandığını dile getirdiler.

Ayrıca kripto para alım/satımı için kimlik doğrulamaya (KYC) ihtiyaç duymadıklarını belirtilen yatırımcılar, Binance'in açık ara en iyi borsa olduğuna dikkat çekti. Reuters'a konuşan kaynakların dışında, İran'daki başka kişilerin de 2018 yasağından sonra platforma erişebildiği iddia edildi.

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Binance'in ABD yaptırımlarına uymamasına ek olarak, çalışanların artan İranlı yatırımcı sayısını analiz ettiği ortaya çıktı. Hatta borsanın sosyal medya hesaplarından "IRAN BOYS" şeklinde paylaşımlar yapılarak İranlı yatırımcıların varlığına dikkat çekildi.

Konuyla ilgili olarak henüz açıklamalarda bulunmayan Binance, daha önce Rusya yaptırımlarında da benzer bir politika izlemişti. Fakat platform, "dünyaca ünlü yaptırımlar ve kanun uzmanlarıyla birlikte küresel bir görev gücü" oluşturduğunu söylüyor.

Tüm bu iddialar sonucunda ABD yetkililerinin Binance için büyük para cezası ve hatta yasaklama uygulayabileceği düşünülüyor. Henüz resmi bir rapor sunulmamış olsa da, hem İranlılar hem de Binance çalışanları bu iddiaları doğrular nitelikte.

Binance daha önce birçok defa kurallara uymamıştı. Örneğin Binance CEO'su Changpeng Zhao, VPN ağlarını açıkça destekleyen tweetler paylaştı. Zhao, VPN'in isteğe bağlı olmadığını, bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

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