ABD ve Huawei arası kızışıyor: Bitcoin ile rüşvet verilmiş!

ABD ile Huawei arasındaki krize yenisi daha eklendi! Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Çinli casuslar, yetkililere rüşvet ödedi.

ABD, geçtiğimiz yıllarda Çin devleti ile doğrudan ilişki kurduğu gerekçesiyle Huawei'ye yaptırım uygulamaya başlamıştı. İki taraf arasındaki savaş rüzgarları, şimdiye kadar birçok alanda kendini gösterdi. Bugün ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Çinli iki memur, rüşvet ve casusluk yoluyla Çin merkezli bir telekomünikasyon şirketi için devam eden soruşturmayı engellemeye çalıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, doğrudan herhangi bir isim açıklamasa da birçok haber kanalı söz konusu şirketin Huawei olduğunu doğruladı. Peki casuslar ne kadar rüşvet ödedi ve haberin detayları neler? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

Çinli casuslardan ABD'li yetkililere 61.000 dolar rüşvet ödemesi!

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2017 yılından beri casuslukla suçlanan Çinli memurlar Huawei aleyhindeki davada bilgi almak için yetkililerle ilişki kurmaya başladı. İkili daha sonra ABD hükümeti tarafından çift taraflı casus olarak çalışmaya başladı. Hatta casuslar, davayla ilgili gizli bilgiler karşılığında ABD'li yetkililere toplamda 61.000 dolar Bitcoin ile rüşvet ödedi.

Adalet Bakanlığı, rüşvet ve casuslukla ilgili yaptığı açıklamalarda ulusal telekomünikasyon şirketinin adını paylaşmadı. Fakat CNN ve diğer haber kaynakları, ABD Adalet Bakanlığı'nın bahsettiği Çinli şirketin Huawei olduğunu doğruladı.

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Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgil yaptığı açıklama sırasında ABD Başsavcısı Merrick Garland, Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco ve ek olarak da FBI Direktörü Christopher Wray yer aldı. Ayrıca ek olarak da konuyla ilgili açıklama yapmadan önce basın toplantısının ulusal güvenlik meselesi olduğunu belirtti.

Teknoloji devi Huawei ise ABD 'nin rüşvet iddialarına karşılık henüz güncel konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Casuslukla suçlanan ikilinin suçlu bulunması durumunda 20 ila 60 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacaklar.

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