ABD ve Hindistan, teknoloji sektöründeki yenilikler ve yatırımları görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yapay zeka, yarı iletkenler ve uzay dahil teknoloji sektöründeki yenilikler ile yatırımları görüşmek üzere ABD'li ve Hindistanlı şirketlerin üst yöneticileriyle bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yapay zeka, yarı iletkenler ve uzay dahil teknoloji sektöründeki yenilikler ile yatırımları görüşmek üzere ABD'li ve Hindistanlı şirketlerin üst yöneticileriyle bir araya geldi.

Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıya Google'ın ana kuruluşu Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai, Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella, Apple Üst Yöneticisi Tim Cook ve OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman'ın aralarında bulunduğu bazı Silikon Vadisi şirketlerinin yöneticileri katıldı.

Mahindra Group Yöneticisi Anand Mahindra ve Reliance Industries Yöneticisi Mukesh Ambani gibi bazı Hindistanlı şirketlerin temsilcileri de toplantıda hazır bulundu.

ABD Başkanı Biden, görüşmede, iki ülkenin inovasyon ve işbirliğini yeni bir düzeye taşıdığını söyledi.

Söz konusu şirketlerin yöneticilerine iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesinde aktif rol alma çağrısında bulunan Biden, "Yardımınıza ihtiyacımız var, bu masanın etrafındaki Hintli ve Amerikalı CEO'lara söylüyorum, anı yakalamak, toplumlarımıza, ekonomilerimize ve ulusumuzun ulusal güvenliğine yönelik riskleri yönetmeye yardımcı olmak için yardımınıza ihtiyacımız var." dedi.

Biden, gelişen teknolojilerin güvenilir, emniyetli, ortak değerleri ve insan haklarını desteklemesi amacıyla korumalar oluşturmak için teknoloji şirketlerinin yardımına ihtiyaç olduğunu aktardı.

Hindistan Başbakanı Modi'nin ABD ziyareti kapsamında, dün iki ülke arasında teknoloji, uzay, savunma ve enerji alanlarında geliştirilen işbirlikleri duyurulmuştu.