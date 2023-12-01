ABD ve Çin Arasındaki Ekonomik Savaş Ekran Kartı Dünyasını Etkiliyor

ABD ve Çin arasındaki ekonomik savaş, ekran kartı dünyasını etkilemeye devam ediyor. Nvidia'nın RTX 4090 gibi bazı üst düzey modellerinin Çin'e satışı yasaklanırken, AMD tarafında büyümeler görülüyor. Çinli kullanıcılar, AMD'nin üst düzey ekran kartlarına yasak gelmeden önce 7900 serisine akın etti.

AMD, RX 7900 XTX ve XT'nin talebine yetişemiyor

AMD'nin RX 7900 XTX ve XT gibi bazı modelleri Çin'de stokları tüketti. AMD için herhangi bir ithalat kısıtlaması bulunmuyorken, sektör çalışanları yaşanabilecek kötü senaryolara karşı hazırlık yapıyor. Ancak Dell gibi şirketlerin, AMD Radeon ekran kartlarını Çin'e taşımada sorunlar yaşadığı bildiriliyor.

Bir süre önce ABD, Nvidia'nın Çin'e yönelik ithalatına kısıtlamalar getirdi. RX 4090 başta olmak üzere yapay zeka için kullanılan A800 ve H800 çiplerinin satışı yasaklandı. Kullanıcılar ise bu duruma karşılık olarak AMD'nin 7900 serisi kartlarına yöneldi.

123123123

AMD'nin üretim kapasitesi, Çin'deki bu paniğe ayak uydurmakta zorlandı. Kaynakların belirttiğine göre, yerel ortaklara yapılan tedariklerde artış sağlanamadı. Bu da, herhangi bir kısıtlama olmamasına rağmen, kullanıcıların RX 7900 XTX ve XT modellerini bulamamasına yol açtı.

7900 serisine yönelik yüksek talep, Çin'de stokları tüketmiş durumda. Bunun 2024'ün ilk çeyreğine kadar devam etmesi ve AMD'nin üretimleri artırması bekleniyor. Ancak ABD'nin AMD için de bir kısıtlama uygulayabileceğini unutmamak lazım.

AMD talepten yararlanmak için kısa vadede ithalatı artıracak. Bu durumun ise diğer pazarlardaki stokları etkileyebileceği düşünülüyor. RX 7900 XTX ve XT kartların geleceği nasıl olacak, zamanla göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.