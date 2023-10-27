ABD ve Avustralya Arasında Ticari Uzay Endüstrisi Anlaşması İmzalandı

ABD ile Avustralya arasında ticari uzay endüstrisini kapsayan teknolojik güvenlik tedbirleri anlaşmasına imza atıldı. Anlaşma, iki ülke arasındaki işbirliği ve yatırımları arttıracak.

ABD ile Avustralya arasında ticari uzay endüstrisini kapsayan teknolojik güvenlik tedbirleri anlaşmasına imza atıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Bakan Anthony Blinken, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in de hazır bulunduğu imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, söz konusu anlaşmanın iki ülke arasındaki işbirliği ve yatırımları arttıracağını belirtti.

Blinken, anlaşmayla uzay endüstrisinde aktif olan ABD'li şirketlerin teknolojilerini güvence altında tutacaklarını anlatarak, bu şirketlerin daha kaliteli fırlatma sahalarına erişebileceğini ve operasyonlarının sıklığını artırabileceğini aktardı.

Söz konusu anlaşmanın özel sektöre yeni kapılar açacağını vurgulayan Blinken, bunun, ABD'li ve Avustralyalı firmaların teknoloji alanında yenilikçi adımlar atmasına imkan vereceğinin altını çizdi.

Blinken, ayrıca, 4 günlük resmi ziyaret kapsamında Washington'da bulunan Avustralya Başbakanı Albanese'in onuruna Dışişleri Bakanlığında verilen yemekte açıklamalarda bulundu.

İki ülkenin, yapay zeka, kuantum ile uzay teknolojileri alanlarında ortaklığını güçlendirdiğini ifade eden Blinken, 21. yüzyıl için bir "inovasyon ittifakı" kurduklarını belirtti.

Avustralya'nın Ukrayna'nın savunmasına NATO dışından en büyük katkıyı sağlayan ülke olmaya devam ettiğini vurgulayan Blinken Ukrayna'da, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin temelinde yer alan ilkeleri savunduklarını kaydetti.

Blinken, "AUKUS (ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki nükleer denizaltı teknolojisinin paylaşımını öngören anlaşma) ve QUAD (ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya arasındaki Dörtlü Güvenlik Diyaloğu) dahil olmak üzere bölgede ortaklıkları güçlendiriyor ve birlikte inşa ediyoruz. Ayrıca ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) ve Pasifik Adaları Forumu gibi kurumlara güçlü desteğimizi gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Albanese ise konuşmasında, ABD'ye düzenlediği ziyaretin ekonomik ortaklıkları teknoloji, bulut bilişim ve inovasyon alanlarında güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'na da değinen Albanese, "Biz, Ukrayna'nın askeri ve insani ihtiyaçlarına en çok katkıyı sağlayan ülkelerden biri olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmalara değinen Albanese, Gazze'deki sivillere yönelik insani yardım çağrısında bulunan müttefiklerinin yanında olduğunu belirtti.