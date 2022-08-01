ABD tüm F-35'lerin uçuşlarını durduruyor!

ABD Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği olan F-35'ler uzun yıllardır ülkeye hizmet ediyor. Türkiye'nin de satın almak istediği F-35 savaş uçakları ABD ile ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle teslim edilmemişti. Şimdi ise yaşanan bir sorun nedeniyle F-35 uçakların uçuşları belirsiz bir süre için durdurulmuş durumda.

Fırlatma koltuklarında yaşanan sorun nedeniyle F-35'ler geri çağırılıyor

F-35'lerdeki fırlatma koltuklarında yaşanan bir sorun nedeniyle uçuşlarına ara verildiği açıklandı. Buna göre acil durumlarda pilotun uçağı terk etmesini sağlayan fırlatma koltuklarının istendiği gibi çalışmadığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu durumun ardından ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri uçakların havalanmasını erteledi.

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Önümüzdeki süreçte F-35 savaş uçaklarının çeşitli testlere tabi tutulacağı belirtiliyor. Yapılan açıklamaya göre fırlatma koltuğunu bir uçaktan ayırmak için kullanılan patlayıcı bir kartuşta sorun olduğu bildirildi. ği Martin-Baker isimli şirket tarafından üretilen kartuşa sahip fırlatma koltuklarında bu sistemin değiştirilmesi gerektiği söyleniyor.

ABD'li yetkililer hangi uçaklarda bu sorunun yer aldığını belirtirken bu durumdan etkilenen uçak sayısını ise güvenlik gerekçe göstererek açıklamayı reddediyor. Ancak görünen o ki birçok F-35 uçak şu anda çeşitli çalışmalar yapılmak üzere yere indirilmiş durumda.

ABD'nin F-35 savaş uçağı sattığı ülkelerin de konu hakkında bilgilendirildiği belirtiliyor. Buna göre İngiltere ve İsrail'de F-35 savaş uçaklarının uçuşlarını yapılacak incelemeler için erteleme kararı aldı. İsrail, yaşanan olayların ardından sadece özel izinler doğrultusunda F-35 uçaklarının havalanabileceğini açıkladı.

ABD'nin havadaki en büyük silahı olan beşinci nesil avcı uçakları daha önce de çeşitli nedenlerden dolayı geri çağırılmıştı. F-35 savaş uçaklarının uçuşları mekanik problemler, hatalı motorlar ve yazılım sorunları nedeniyle önceki yıllarda da durduruldu.

Peki siz ABD ve en önemli hava gücü konumunda olan F-35 savaş uçakları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.