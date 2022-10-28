ABD, Rusya'nın uydu tehdidine cevap verdi!

Rusya geçtiğimiz günlerde ABD ve müttefiklerine ait ticari uyduların, Ukrayna'yı desteklemek için kullanıldıkları takdirde meşru hedefler haline gelebileceğini açıklamıştı. Üst düzey bir Rus dışişleri bakanlığı yetkilisi Konstantin Vorontsov tarafından yapılan bu açıklamaya ABD'den cevap gecikmedi.

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Rusya tek tek uyduları düşürme teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Hatta bu teknolojisini kanıtlamak adına 2021'de kendi uydularından birini kasıtlı olarak imha etmişti. Anti-uydu veya ASAT olarak adlandırılan bu teknoloji bir tür gövde gösterisi olarak öne çıkıyor. Ancak bu testler, yıllar boyunca alt yörüngede dolanan binlerce uydu parçasına neden oluyor.

Rus yetkilinin yaptığı açıklamanın ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi iletişim direktörü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte ABD uydu altyapısına yönelik herhangi bir saldırının karşılık bulacağını ve altyapımıza yönelik tehdide en uygu yanıtı vereceklerini belirtti.

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Vorontsov ise yaptığı açıklamada hangi uyduyu hedefleyeceklerini ise belirtmemişti. Rusya için potansiyel hede ise Ukrayna'ya ücretsiz olarak internet sağlayan SpaceX'in Starlink uyduları olabilir. Rusya'nın odaklanabileceği diğer hedefler ise ABD savunma ve istihbarat teşkilatlarının yerdeki gelişmeleri izlemek için kullandığı Planet Labs ve Maxar tarafından yönetilen Dünya gözlem uydularının olabileceği düşünülüyor.

Elon Musk, Starlink uydu hizmetlerinin ABD Savunma Bakanlığı'ndan fon almadığını ve şirketin bu maliyetler için her ay yaklaşık 20 milyon dolar kaybettiğini belirtiyor. SpaceX CEO'su hayır işi yaptıklarını ve şirketin Starlink'i Ukrayna'da ücretsiz olarak erişilebilir kılmaya devam edeceğini söyledi.

Mevcut durumda Rus yetkilinin yaptığı açıklama özellikle özel uydu operatörleri için endişe yaratmış durumda. Rusya'nın ilerleyen dönemde nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu. Peki siz Rusya'nın ABD'nin uydularını vurma tehdidi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.