ABD Ordusu, Microsoft ile AR Gözlükleri İçin İşbirliği Yaptı

ABD Ordusu, Microsoft ile işbirliği yaparak son teknoloji AR gözlüklerini envanterine ekledi. Gözlükler, askerlere navigasyon ve canlı bilgi akışı sağlayacak özelliklere sahip. İşbirliği devam ediyor.

Ordular teknolojinin en yeni versiyonlarıyla yenilenerek adeta teknoloji fuarına dönüşüyor. ABD, ordusunu son teknolojiyle donatmak için Microsoft ile işbirliği yaptı. Artık ABD Ordusu'nun envanterinde Microsoft'un AR gözlükleri yer alacak. ABD, ordusuna navigasyon ve canlı bilgi akışı desteği sağlamak amacıyla Microsoft'a yüklü bir sipariş verdi. Bunun üzerine temmuz ayı sonunda Microsoft 20 adet prototip gözlük gönderdi. Ayrıca gözlüklerin tasarımı askerler tarafından beğeni topladı.

Microsoft'un AR gözlükleri, ABD Ordusunun emrinde!

Geçtiğimiz yıl Microsoft, Entegre Görüş Artırma Sistemi (IVAS) adını verdiği HoloLens benzeri karma gerçeklik gözlüklerini geliştirmek için harekete geçti. Bu çalışmayı da için ABD Ordusu ile birlikte yürüttü. Bu gözlükler sayesinde askerlere navigasyon ve komutlar hakkında canlı bilgi akışı sağlayacak. Aynı zamanda termal ve gece görüşü özelliği de ordunun işine yarayacak.

Entegre Görsel Büyütme Sistemi (IVAS) adı verilen cihaz ezberleri bozacak. Askerlerin dumanın arkasını ve köşeleri görmesine imkan sağlayacak. Eğitim için holografik görüntüler kullanıyor. Ayrıca tek bir tıklamayla görüş alanlarına yansıtılan 3 boyutlu arazi haritaları önünüze seriliyor. Böylece düşman kuvvetlere karşı üstünlük kurmak daha kolay hale geliyor.

Microsoft ABD ordusu ile anlaştı: AR gözlük satacak

2022'nin başındaki raporlara göre Microsoft'un AR gözlükleri için olumsuz geri bildirimler var. Bunca teknolojik donatıya rağmen askerler bu gözlükler uzun süre kullanamadı. Çünkü gözlükler askerlerde baş ağrısı, mide bulantısı ve göz yorgunluğuna neden oldu. Ancak Temmuz ayında deneme için gönderilen gözlüklerde bu sorun kökten çözüme kavuştu.

ABD askeri sözcüsü David Patterson, yeni gözlüklerin artık 1.2 versiyonunun mevcut olduğunu söyledi. Microsoft, AR gözlükleri için askerlerin taleplerini göz önünde bulundurdu. Böylece yeni göndereceği partiyi güvenilirlik, düşük ışık sensörü performansı ve görünüm boyutu açısından iyileştirdi. Görünüşe göre ABD Ordusu ve Microsoft'un işbirliği devam edecek. Ordu, 5 Eylül'de Microsoft ile yeni bir sistem için yeni bir sözleşme daha imzaladı.