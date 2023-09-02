ABD, Nvidia ve AMD için Orta Doğu'ya kısıtlama getirdi

ABD hükümeti bir süredir Çin'e yönelik ihracat ambargosu uyguluyordu. Ancak ortaya çıkan haberlere göre ABD, Nvidia ve AMD için oldukça dikkat çeken bir karar aldı. Bu karara göre ABD hükümeti bu üreticilerin yapay zeka destekli çiplerini Orta Doğu'daki bazı ülkelere ihraç etmesine kısıtlama getirdi. İşte detaylar!

ABD'nin kısıtlaması Orta Doğu'daki bazı ülkeleri etkiliyor!

ABD ve Çin arasında uzun zamandır bir sorun süregeliyordu. Bu sorun sonucunda ise Çin, ihracat etme kısmında sorunlar yaşıyordu. Ancak ortaya çıkan haberler sonucunda bu sorunun daha da geniş bir alana yayıldığı görülüyor. Son haberler, ABD'nin yarı iletken üreticileri Nvidia ve AMD için kısıtlama getirdiğini gözler önüne serdi.

Bu kısıtlama sonucunda ABD hükümeti, bu üreticilerin yapay zeka destekli çiplerini, Orta Doğu'daki bazı ülkelere ihraç etmesine kısıtlama getirdi. Bu adımın ise nereden ve neden geldiği henüz belli değil. Haberler göre bu kısıtlama Nvidia'nın A100, H100 çipleri ve AMD'nin MI250 çiplerini kapsıyor.

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Hükümetin bu kararları hangi Orta Doğu ülkelerine uyguladığına dair bir açıklama yapmadı. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta Çin ile Orta Doğu ülkeleri arasında ilişkiler oluyor. Nvidia ve AMD bu konuya dair bir açıklamada bulunmadı. Ancak ortaya bazı iddialar atıldı.

Nvidia'ya göre şirketin sadece yüzde 10'luk kısmı, Orta Doğu'daki üç ülkenin dışından geldi. Benzer bir durum AMD için de geçerli. İddialar ise Nvidia'nın ABD hükümeti ile temas halinde olduğunu belirtti. Ayrıca olası kısıtlamanın şirketin gelirlerinde bir etkileme yapmayacağı ifade edildi.

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