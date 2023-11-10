ABD ve SpaceX birlikte önemli bir çalışmaya imza atacak. Yetkililer çarşamba günü ABD ordusunun yeniden kullanılabilir X-37B uzay uçağının, SpaceX'in Falcon Heavy roketiyle fırlatılacağını açıkladı. Tarih ise belirlendi. Uçak 7 aralıkta fırlatılacak. İşte detaylar…

ABD'nin ordu uzay uçağı Falcon Heavy ile fırlatılacak!

ABD ordusu ve Musk el sıkıştı. ABD'nin yeniden kullanılabilir X-37B uçağı SpaceX'in Heavy roketiyle fırlatılacak. Aslında bu durum herkes için sürpriz bir gelişmeydi. Çünkü ABD uzay uçağının önceki altı görevi orta kapasiteli roketler kullandı. Bu uçuşlarda Atlas V veya Falcon 9 roketleri görev aldı. Ancak bu sefer durum biraz farklı. Bir X-37B uzay uçağının gerçekleştirdiği yedinci görev olan bu sonraki görev, ilk kez ağır yük fırlatıcısıyla uçacak.

Bir sonraki Falcon Heavy roketinin taşıyacağı yeni yükü, ordunun açıklamasından önce tamamen bir sırdı. Yalnızca görevin ismi biliniyordu. USSF-52 olarak bilinen görev, herhangi bir ipucu vermiyordu. Ordunun açıklamasından sonra bazı detaylar netleşti. Ancak yetkililer görevin askeri yanı olduğu için kamuyla yine çok fazla bilgi paylaşmadı. Roket Nasa'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden kalkacak.

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Uzay Kuvvetleri yaptığı açıklamada, yedinci X-37B misyonunun çok çeşitli test ve deney hedeflerine sahip olacağını söyledi. Pentagon herkesin X-37B uzay uçağının var olduğunu bilmesini istiyor. Ancak askeri yetkililer aracın görevlerinin ayrıntıları konusunda sessizliğini koruyor.

Uzay Kuvvetleri, "Bu testler, yeniden kullanılabilir uzay uçağının yeni yörünge rejimlerinde çalıştırılmasını, gelecekteki uzay alanı farkındalık teknolojilerinin denenmesini ve NASA tarafından sağlanan malzemeler üzerindeki radyasyon etkilerinin araştırılmasını içeriyor" dedi.

Peki sır gibi saklanan bu uçak neler yapabilir? Gizlilikle örtülen otomatik X-37B uzay uçağı, küçük uyduları konuşlandırabilir. Deneylere ev sahipliği yapabilir ve diğer gizli hedefleri takip edebilir. İçinde astronot olmadan uçan araç, güneş enerjisi sistemiyle elektrik üretiyor. Ayrıca her görevin sonunda piste inişe kadar otonom olarak kendini yönlendiriyor.