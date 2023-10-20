ABD'nin Çin'e uyguladığı teknolojik ihracat yaptırımları ekran kartı fiyatlarını ikiye katladı

ABD tarafından Çin'e uygulanan teknolojik ihracat yaptırımları, ekran kartı endüstrisini derinden etkiledi. Nvidia'nın bazı modelleri karaborsaya düşerken, Çin'deki ekran kartı fiyatları da ikiye katlandı.

ABD tarafından Çin'e uygulanan teknolojik ihracat yaptırımları, ekran kartı endüstrisini derinden etkiledi. Ortaya çıkan son iddialara göre Nvidia'nın bazı modelleri karaborsaya düşmüş durumda. Ayrıca Çin'deki ekran kartı fiyatlarının da ikiye katlandığı belirtildi.

Çin'de ekran kartı fiyatları ikiye katlandı

Nvidia'nın en güçlü modeli olan GeForce RTX 4090, Çin'de bulunamaz hale geldi. ABD hükümeti tarafından uygulanan çip kısıtlamaları, ülkedeki ekran kartı fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürüldüğünde fiyatı 1599 dolar olan RTX 4090, Çin'de şu anda 29 bin yuan (3.970 dolar) gibi bir fiyattan listeleniyor. Bu, olması gereken satış etiketinin iki katından daha fazla.

Oyuncular yaşadı: Nvidia GeForce RTX 40 SUPER serisi için geri sayım başladı!

Fiyatlardaki bu artış, ABD yasaklarından hemen sonra geldi. Hükümetin uyguladığı yeni kısıtlamaya göre, Nvidia RTX 4090 gibi bazı güçlü modeller yalnızca Ticaret Bakanlığından alınan lisansla Çin'e ihraç edilebilecek.

ABD hükümeti, Çin'in askeri yeteneklerini artırmasına yardımcı olacak gelişmiş yapay zeka çiplerine erişimi sınırlamayı amaçlıyor. Nvidia'nın RTX kartları da grafik işleme için sinir ağlarının ve yapay zekanın kullanılmasına öncülük ediyor.

Çinli perakendeciler yeni kurallara uygun olarak RTX 4090'ı raflardan çekmeye çalışıyor. Bu durum ise ekran kartı fiyatının artmasına yol açtı. Bazı bilgisayar üreticilerinin de RTX 4090'lı sistemleri Çin'e göndermesi kısıtlandı.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.