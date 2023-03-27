ABD geride kaldı: Bayraktar TB3 dönemi başladı!

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA'ya ait ilk görseller paylaşıldı. Hatta önümüzdeki ay sergileneceği duyuruldu.

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar insansız hava araçları arasına yeni bir üye katılıyor. Bayraktar TB3 ismiyle çıkacak olan Siha, gelecek dönemde hizmete girecek TCG Anadolu amfibi hücum gemisi üzerinde bulunan kısa pistten kalkış yapabilecek. Üstelik bu özelliğiyle dünyada ilk olacak. İşte detaylar…

Bayraktar TB3, Teknofest 2023'e katılacak!

TCG Anadolu amfibi hücum gemisi, geçtiğimiz yıl suya indirildi. Son montaj işlemleri de yakın zamanda tamamlanarak son test süreci başladı. Fakat ABD ambargosu nedeniyle F-35 satışları süresiz rafa kaldırıldı. Türkiye de TCG Anadolu'yu SİHA ve helikopter gemisine çevirme kararı aldı.

Bu talebe karşılık geliştirme sürecine şekil verilen Bayraktar TB3 ise Bayraktar TB2'nin daha uzun, geniş, yüksek ve katlanabilen kanat yapısına sahip bir versiyonunu olarak karşımıza çıkıyor. Tabii gelecekte sabit kanatlı 2. bir versiyonu görmemiz mümkün.

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Bayraktar TB3'ün getirdiği bir diğer önemli yenilik de fiyat-performans erkinliğini koruyarak Bayraktar TB2'nin neredeyse 2 katı kadar yük taşıyabilecek oluşu. Tabii bu durum tasarıma da etki ediyor. Fakat yalnızca mühimmat değil, farklı görevlere göre podların takılmasına olanak sağlayacak.

Baykar, ABD ile yarışta!

Bu alanda Baykar'ın yalnız olmadığını belirtelim. ABD'nin en ünlü SİHA'larından MQ-9 Reaper'ı geliştiren General Atomics de TB2-TB3 örneğinde olduğu gibi MQ-9'un katlanır kanatlı, kısa veya uzun pistli gemilerden kalkabilecek modeli üzerinde çalışıyor. Bu araca da MQ-9B STOL isimlendirmesi yapılacak.

Her ne kadar katlanır kanatlı uçak gemisi (amfibi dahil pistli gemiler) için özel üretilen ilk SİHA'yı Baykar tanıtmış olsa da General Atomics ilk uçuran ve envantere gireni yaparak tarihe geçmek istiyor. Fakat Baykar CTO'su Selçuk Bayraktar her alanda dünyada ilk olacaklarını söyledi.

Nitekim bugün de Bayraktar TB3 görselleri resmi olarak yayınlandı. Hatta önümüzdeki 27 Nisan'da gerçekleşecek Teknofest 2023'de sahne alacağı ve katılımcılara tanıtılacağı söylendi. Dolayısıyla General Atomics adını 2. sıraya yazdıracak gibi gözüküyor.

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