ABD Federal Ticaret Komisyonu, OpenAI Hakkında Soruşturma Başlattı

ABD Federal Ticaret Komisyonunun (FTC), ChatGPT'yi geliştiren OpenAI hakkında, kişisel itibarları ve verileri riske atarak tüketiciyi koruma yasalarını ihlal edip etmediğine ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

The Washington Post'un haberine göre, FTC tarafından OpenAI hakkında kapsamlı soruşturma başlatıldı.

OpenAI'ın kişisel itibarları ve verileri riske atarak tüketiciyi koruma yasalarıyla ters düşüp düşmediğini inceleyen FTC, San Francisco merkezli şirketten yapay zeka modelleriyle ilgili risklerin nasıl ele alındığına ilişkin kayıtları talep etti.

Komisyon, OpenAI'dan "gerçek kişiler hakkında yanlış, yanıltıcı veya aşağılayıcı ifadeler" oluşturan ürünleriyle ilgili alınan tüm şikayetlerin ayrıntılı açıklamalarını sunmasını istedi.