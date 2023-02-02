ABD emretti! Apple ve Google, bunu yapmak zorunda

ABD Ticaret Bakanlığı, Apple ve Google için özel bir rapor hazırladı. Uygulama mağazalarına ve sideloading'e değindi.

Apple'ın, sideloading'e (yandan yükleme veya APK) karşı olduğunu biliyoruz. iPhone'a üçüncü kanallardan uygulama kurmaya izin vermeyen Apple, ABD yönetiminin son raporunu beğenmeyecek gibi duruyor. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından imzalanan son analiz, Apple ve Google'ın uygulama mağazalarını ele alıyor.

ABD yönetimi: iPhone ve iPad'de sideloading'e izin verilmeli

ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi İdaresi (NTIA), mobil uygulama pazarı, Apple ve Google gibi şirketlerin oynadığı role ilişkin bir rapor yayınladı. NTIA raporu, bu şirketlerin mevcut uygulamalarının fiyatların artmasına ve inovasyonun azalmasına yol açtığını savunuyor.

Rapor ayrıca App Store ve Google Play Store'un açık kaynaklar olması gerektiğini söylüyor. iPhone ve iPad kullanıcılarının üçüncü taraf uygulamaları veya uygulama mağazalarını indirip kurmasının mümkün olması gerektiğini öneriyor. Bu, Apple'ın yıllardır sürdürdüğü yandan yükleme kısıtlamasının sonunu getirebilir.

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NTIA ayrıca, uygulama içi ödeme sisteminin Apple veya Google tarafından belirlenmesinin yanlış olduğunu ifade etti, Apple ve Google'ın "üçüncü taraf web tarayıcılarının kurulumuna ve tam işlevselliğine izin vermesi" gerektiğini söyledi.

Raporun ardından Apple ve Google'dan cevap gecikmedi. Apple, raporda varılan bir dizi sonuca katılmadığını ve şirket temelleriyle uyumlu olmadığını ifade etti. Google ise raporun Android'i karakterize etme şeklinin yanlış olduğunu belirtti.

Apple'ın daha önce birçok kez sideloading'e karşı açıklamalarda bulunduğunu biliyoruz. Apple yetkilileri, Android kullanıcılarını tehlikeye atan kötü amaçlı yazılımlarının yüzde 99'unun iOS'ta olmadığını belirtti.

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