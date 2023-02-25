ABD'den Samsung'a yeni ambargo!

ABD ve Çin arasında devam eden gerilimler, Güney Kore'nin yarı iletken endüstrisine zarar verecek gibi görünüyor. ABD'nin Çin'deki çip üretimine yönelik sınırlamaları, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi firmalar için endişe kaynağı haline geldi.

ABD, Çin'deki çip üretimini kısıtlamak istiyor

Güney Kore, 70 milyar dolarlık piyasa değeriyle bellek yongası üretiminde dünya lideri konumunda. Bu değerin önemli kısmı ise Samsung ve SK Hynix tarafından sağlanmakta. Her iki şirket, Çin'e milyarlarca dolar yatırım yaptı ve bu, Çin'i yarı iletken üretimi için önemli bir pazar haline getirdi.

ABD ise Çin'deki çip üretimini sınırlamakla tehdit ediyor. Koreli üreticilerin Çin'den çekilmesi gerektiğini, aksi takdirde ABD'li firmalardan ürün alamayacağını söylüyor. Çin ve Hong Kong, Güney Kore'nin yarı iletken ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor. Bu yüzden Samsung ve SK Hynix gibi firmaların başı dertte.

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Bu hamle, Çin'de önemli yatırımları bulunan Samsung ve SK Hynix'in operasyonlarını etkileyecek. Örneğin, Samsung Electronics'in Çin'de NAND ve DRAM olmak üzere iki ana üretim tesisi bulunuyor. Çin'deki fabrikası toplam NAND üretiminin yüzde 42'sini oluşturuyor.

Güney Kore Sanayi Bakanı, bugüne kadar Güney Kore ile ABD arasında teknoloji ve üretim seviyelerine sınır getirilmesi konusunda görüşme yapılmadığını belirtti. Ancak her iki ülke, yaptırımların Koreli şirketlerin Çin'deki yatırımlarını etkilemesine izin vermeyeceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl hem Samsung Electronics hem de SK Hynix ABD ihracat kısıtlamalarından bir yıllık erteleme aldı. Güney Kore hükümeti bu ertelemeyi uzatmak için ABD ile görüşmelere başlamayı planlıyor.

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