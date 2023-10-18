ABD'de Sosyal Medya Platformlarına Yeni Kararlar

Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medya platformları ve kullanıcıları arasında yaşanan davalar sonucunda bir yargıç tarafından verilen kararla, artık Instagram gibi platformlara bağımlılık nedeniyle dava açma şansı doğdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemlerde sosyal medya platformları ve kullanıcıları arasında ciddi davalar yaşanıyor. Bu davaları bir karara bağlamak oldukça zor olsa da yargıçlar uzun süren adliye maceralarının ardından bir karara varıyorlar. Bu kararlardan en sonuncusu da Meta gibi dev sosyal medya platformlarının değiştirmek istediği bir anayasa maddesi ile ilgili verildi. Bu karara göre artık "Instagram platformu bende bağımlılık yapıyor" diyerek dava açma şansınız var. İşte detaylar…

ABD'de sosyal medya platformlarına yönelik yeni kararlar alındı!

Platformlar sosyal medya kullanıcılarının içerikleri daha kolay ve hızlı tüketmesini sağlayacak yeni yollar geliştirdiğinden aslında sosyal medya bağımlılığı yeni bir şey deği. Şimdiyse ABD'li bir yargıç bağımlılık olarak adlandırmak istemedikleri bu konuyla ilgili bir karara vardı. Platformların arkasına sığınabilecekleri tek hukuk maddesi de bir nevi çürütülmüş sayıldı diyebiliriz.

Konuyla ilgili mahkeme aslında platform yöneticileri sayesinde ortaya çıktı. Buna göre Instagram, Twitter gibi platformlar ABD İletişim Ahlakı Yasası'nın 230. Maddesinde değişikliğe gitmek istedi. Buna göre sosyal medya bağımlılığı konusu platformları değil sadece kullanıcıları bağlayan bir durum olacaktı. Bir nevi sigara üreticileri gibi. Sigara üreticilerinin ürünleri pazarlamak için bir şey yapması yasak olsa da kullanıcılar kendileri satın alıp bağımlısı oluyor.

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Konuyla ilgili madde de sosyal medya platformlarının yaptığı bağımlılıktan onları muaf tutması üzerine değiştirilmek istendi. Ancak yargıç tarafından alınan karar platformların daha hızlı içerik tüketimi elde etmek için değişiklikler yaptığı ve kullanıcı alışkanlıklarını bu yönde değiştirdiği sebebiyle bu maddenin değiştirilemez olduğu bu sebeple de özellikle genç kesimdeki kullanıcıların platformları bağımlılık sebebiyle şikayet edebileceklerini belirtti.

Kısacası platformlar arkalarına sığındıkları tek maddeyi de kaybetti diyebiliriz. Çünkü alınan karar bir sonraki benzer davalar için de emsal teşkil edecek. Ayrıca özellikle gençlerin Instagram, Twitter vb. platformlara bağımlılık yapmaları sebebiyle dava açabilmelerini de mümkün kılıyor. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde detaylar kesinleşecektir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Instagram gibi platformlara dava açabilme kararı doğru mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…