ABD'de Okul Yönetimleri Sosyal Medya Şirketlerine Karşı Dava Açtı

ABD'de yaklaşık 200 okul bölge yönetimi, sosyal medya platformlarının öğrencilerde disiplin ve akıl sağlığı sorunlarına yol açtığı gerekçesiyle Facebook META, TikTok, Snapchat SNAP ve YouTube gibi şirketlere karşı dava açtı. Okul yönetimleri, uygulamaların zamanlarını siber zorbalıkla ilgili disiplin sorunlarına yanıt vermek ve sosyal medya kullanımı ile ilgili eğitim sağlamak gibi işlerle harcamalarına neden olduğunu belirtti. Ayrıca, çevrim içi uygulamaların gençlerde bağımlılığa, kaygı, depresyon veya intihar düşüncesine yol açtığı savunuldu.

NEW ABD'de yaklaşık 200 okul bölge yönetimi, uygulamaların öğrencilerde disiplin ve akıl sağlığı sorunlarına yol açtığı gerekçesiyle sosyal medya platformlarına karşı dava açtı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan habere göre, Facebook META, TikTok, Snapchat SNAP ve YouTube gibi sosyal medya şirketleri okul yönetimleri tarafından mahkemeye verildi.

Yaklaşık 200 okul bölge yönetimi, söz konusu sosyal medya şirketlerine ait uygulamaların, öğretmenlerin ve yöneticilerin zamanlarını, "siber zorbalıkla ilgili disiplin sorunlarına yanıt vermek ve sosyal medya kullanımı ile ilgili eğitim sağlamak" gibi işlerle harcamalarına neden olduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Dava dilekçelerinde ayrıca, çevrim içi uygulamaların gençlerde bağımlılığa, kaygı, depresyon veya intihar düşüncesine yol açtığı savunularak, tüm bunlar için okul yönetimlerinin danışmanlık verdiği belirtildi.

Kurul toplantısında oy çoğunluğu ile ilgili davaya katılma kararı alan Washington eyaleti Tumwater Okul Bölge Yönetiminden Jill Adams, WSJ'ye yaptığı açıklamada, "Çoğumuz sosyal medyanın kontrolden çıktığı konusunda hemfikiriz. Davadan kazanılabilecek para ile çocuklara bu konuda yardımcı olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Okul yönetimi davalarının, California Oakland'daki ABD Bölge Mahkemesinde, ailelerin sosyal medyadan çocuklarına zarar verildiği iddiasıyla açılan yüzlerce davayla birleştirildiği kaydedildi.

Teknoloji şirketleri "230 numaralı düzenleme"ye işaret ediyor

Öte yandan, teknoloji şirketlerine karşı açılan söz konusu davaların "internet sorumluluk kalkanı" olarak bilinen "230 numaralı" düzenlemeye göre reddedilebileceği ifade ediliyor.

1996'da Kongre tarafından İletişim Uygunluk Yasası'na eklenen 230 numaralı düzenleme, Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformları ve Craiglist gibi ikinci el satış sitelerini de içine alan "interaktif bilgisayar hizmetleri" sunucuları ve kullanıcılarını kapsıyor.

Yasa çerçevesinde, söz konusu internet siteleri, kullanıcılarının yaptığı paylaşımlardan ya da ürettikleri içeriklerden sorumlu tutulmuyor. Ancak siteler "iyi niyet çerçevesinde" harekete geçerse kullanıcılardan paylaşımlarının hesabını sorabiliyor.

Facebook ve YouTube gibi dev sosyal medya platformlarının yükselişi söz konusu yasanın koruyuculuğuna bağlanırken, okul yönetimleri ve aileler ise sosyal medya şirketlerinin gençlerle ilgili yıkıcı içerikler ve bağımlılık yapan ürünler gibi konularda 230 numaralı düzenleme ile korumaması gerektiğini savunuyor.

ABD'de yaklaşık 13 bin okul bölge yönetimi bulunuyor ve açılan söz konusu davaya katılımın artabileceği aktarılıyor.