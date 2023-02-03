ABD'de Çin'e ait istihbarat balonu tespit edilmesi sosyal medyayı salladı!
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Pentagon, ABD hava sahasında uçan bir Çin istihbarat balonu tespit ettiklerini duyurdu. Bu olay sosyal medyayı salladı.
ABD ile Çin arasındaki ipler son yaşanan olayla beraber daha önce hiç olmadığı kadar gerildi. ABD Savunma Bakanlığı, son açıklamasında askeri sahaları üzerinde Çin'e ait bir istihbarat balonu tespit ettiklerini duyurdu. Bu açıklamanın ardından ilgili gözetleme balonu sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar bu balonu görüntülemeyi başardı.
ABD ile Çin arasında yeni kriz: İstihbarat balonu!
Pentagon, ABD hava sahasında uçan bir Çin istihbarat balonu tespit ettiklerini duyurdu. Pentagon Basın Sekreteri Pat Ryder'a göre daha önce de buna benzer olaylar yaşandı, ancak bu sefer durum farklı. Zira söz konusu balon daha öncekilere göre oldukça farklı manevralar yapıyor ve gerektiği durumlarda uzun süreler sabit durumda havada asılı kalabiliyor.
ABD'deki yetkili birimler bu olayın ardından harekete geçerken, ilk etapta Joe Biden'ın da isteği üzerine balonu düşürmeyi düşündüler, ancak meydana gelecek enkazın yerdeki insanların hayatını tehlikeye atacağı gerekçesiyle bundan vazgeçtiler.
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Çin'e ait olduğu belirtilen gözetleme balonu birkaç gündür ABD hava sahasında ve özellikle ABD'nin silo tabanlı nükleer füzelerine sahip olduğu bölgelerde yüksek irtifada seyrediyor. Bunun dışında Pentagon'a göre söz konusu balon şimdilik insanlar için askeri veya fiziksel bir tehdit oluşturmuyor.
Pentagon'un konuyla ilgili son açıklaması ise şöyle;
"Balon şu anda ticari hava trafiğinin oldukça üzerinde seyrediyor ve yerdeki insanlar için askeri veya fiziksel bir tehdit oluşturmuyor. Bu tür balon aktivitelerinin örnekleri, son birkaç yılda daha önce gözlemlendi. Balon tespit edildikten sonra, ABD hükümeti hassas bilgilerin toplanmasına karşı önlem almak için hemen harekete geçti."
Çin gözetleme balonuyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlardan öne çıkanlara aşağıdan göz atabilirsiniz.
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