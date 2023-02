ABD'de Çin'e ait istihbarat balonu tespit edilmesi sosyal medyayı salladı!

ABD ile Çin arasındaki ipler son yaşanan olayla beraber daha önce hiç olmadığı kadar gerildi. ABD Savunma Bakanlığı, son açıklamasında askeri sahaları üzerinde Çin'e ait bir istihbarat balonu tespit ettiklerini duyurdu. Bu açıklamanın ardından ilgili gözetleme balonu sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar bu balonu görüntülemeyi başardı.

ABD ile Çin arasında yeni kriz: İstihbarat balonu!

Pentagon, ABD hava sahasında uçan bir Çin istihbarat balonu tespit ettiklerini duyurdu. Pentagon Basın Sekreteri Pat Ryder'a göre daha önce de buna benzer olaylar yaşandı, ancak bu sefer durum farklı. Zira söz konusu balon daha öncekilere göre oldukça farklı manevralar yapıyor ve gerektiği durumlarda uzun süreler sabit durumda havada asılı kalabiliyor.

Pentagon, bu nesnenin Çin'e ait bir istihbarat toplama balonu olduğunu tespit ediyor. Nesnenin adı: yüksek irtifa gözetleme balonu ama kullanıldığı alana göre, fantastik isimler de verilebiliyor. General Pat Ryder, bunun ilk kez olmadığını da belirtiyor ama önemli bir farkı var. pic.twitter.com/ZMDlRJq2oe — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) February 3, 2023

ABD'deki yetkili birimler bu olayın ardından harekete geçerken, ilk etapta Joe Biden'ın da isteği üzerine balonu düşürmeyi düşündüler, ancak meydana gelecek enkazın yerdeki insanların hayatını tehlikeye atacağı gerekçesiyle bundan vazgeçtiler.

Çin'e ait olduğu belirtilen gözetleme balonu birkaç gündür ABD hava sahasında ve özellikle ABD'nin silo tabanlı nükleer füzelerine sahip olduğu bölgelerde yüksek irtifada seyrediyor. Bunun dışında Pentagon'a göre söz konusu balon şimdilik insanlar için askeri veya fiziksel bir tehdit oluşturmuyor.

Pentagon'un konuyla ilgili son açıklaması ise şöyle;

"Balon şu anda ticari hava trafiğinin oldukça üzerinde seyrediyor ve yerdeki insanlar için askeri veya fiziksel bir tehdit oluşturmuyor. Bu tür balon aktivitelerinin örnekleri, son birkaç yılda daha önce gözlemlendi. Balon tespit edildikten sonra, ABD hükümeti hassas bilgilerin toplanmasına karşı önlem almak için hemen harekete geçti."

Çin gözetleme balonuyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlardan öne çıkanlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

46 U.S. military-funded BIOLABS in Ukraine.. Pfizer Scientist CAUGHT Describing Mutating Viruses For PROFIT… Hunter Biden confesses it was his LAPTOP.. Pfizer admits 40 million American women had menstrual problems and it causes INFERTILITY BRING OUT THE CHINESE SPY BALLOON pic.twitter.com/mDrCr9uxBH — Pelham (@Resist_05) February 3, 2023

HAPPENING NOW: Photo shows the massive Chinese spy balloon over Montana. U.S. military is tracking the balloon. pic.twitter.com/RS52mQE9Og — Antonio Sabato Jr (@AntonioSabatoJr) February 3, 2023

??JUST IN – Suspected Chinese spy balloon has been hovering over the northern United States for the past few days. ?? Three US intelligence planes took off for the balloon.#Chinese #Russia #US pic.twitter.com/4k6KvHjZL3 — Eren ????? (@Eren50855570) February 3, 2023

The US military spotted a Chinese recon balloon over the northern part of the country. This is reported by the Pentagon, emphasizing that the surveillance of the ball has been going on for days. It has the size of 3 buses, and the US leadership is now deciding what to do with it. pic.twitter.com/lQvHgvRqfk — NOËL ???? ???? (@NOELreports) February 3, 2023

President Biden stopped fighters from shooting down a giant Chinese spy balloon today. Pentagon sent up fighters to take it out but then called off. The balloon is still spy active and flying over all of us. This is what we get for electing a CHINA COMPROMISED PRESIDENT. pic.twitter.com/3UzeBcYpke — Foxy (@FoxyMaroon) February 3, 2023

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!