ABD'de Android Telefonlar iPhone'lardan Daha Fazla Kullanılıyor

ABD'de Android telefonların yıllık olarak iPhone'lardan daha fazla kullanıldığı ortaya çıktı. İPhone kullanıcıları telefonlarını daha uzun süre kullanırken, Android kullanıcıları daha sık yükseltme yapıyor. Bu durumun nedeni ise Android kullanıcılarının daha fazla seçenek ve lansman şansına sahip olması olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfus, mobil işletim sistemleri konusunda ortadan ikiye bölünmüş durumda. Pastanın bir yarısında iPhone cihazlar, diğer yarısında ise Android telefonlar var. Ancak bu satış değil, kullanım bazında karşılaştırma. Tüketici İstihbaratı Araştırma Ortakları (CIRP), geçen hafta ABD'de Android telefonların yıllık olarak iPhone'lardan büyük bir farkla daha fazla satıldığını gösterdi.

iPhone neden daha uzun kullanılıyor?

ABD'de Android ve iOS kullanımı arasında 50/50'lik bir ayrım varsa ve insanlar her yıl iPhone'lardan daha fazla Android telefon satın alıyorsa bu, Android kullanıcılarının telefonlarını iPhone kullanıcılarına göre daha sık yükselttiklerini gösterir. CIRP'den gelen daha yeni bir rapor da durumun böyle olduğunu gösteriyor.

Yukarıdaki grafik biraz kafa karıştırıcı, bu yüzden onu parçalara ayıralım. İlk mavi parça, iPhone sahiplerinin %10'unun, başka bir şeye geçmeden önce telefonlarını bir yıl veya daha kısa süre kullandıklarını gösteriyor; bu, iPhone kullanıcılarının %90'ının telefonlarını bir yıldan fazla süreyle kullandıkları anlamına geliyor.

Bu arada, Android kullanıcılarının %23'ü bu kategoriye, yani iki katından fazlasına uyuyor. 1-2 yıllık aralığa geçseniz bile, hala büyük bir farkla daha hızlı yükseltme yapan Android kullanıcıları var. Bu ilginç olsa da asıl soru bunun nedeni olmalı. Neden Android kullanıcıları telefonlarını hızlı bir şekilde yükseltirken, iPhone kullanıcıları sahip olduklarına bağlı kalıyor?

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Geçmişte bunun kolay bir açıklaması yazılım güncellemeleri olurdu. iPhone'larda çoğu durumda beş yılı aşkın süredir iOS'un yeni sürümlerine yükseltmeler yapılıyor. Buna karşılık, geçmiş yılın Android telefonları iki yıllık destek alma şansına sahipti. Ancak bu artık pek doğru değil. Örneğin Samsung, dört yıl boyunca neredeyse tüm telefonlarına bu güncelleme desteğini veriyor.

CIRP'nin sunduğu ilk teori, Android telefonların ortalama olarak iPhone'lardan daha ucuz olması nedeniyle sahiplerinin yükseltmeye daha yatkın olduğu. Bir diğer teori ise iPhone'ların Android telefonlardan daha dayanıklı olduğu yönünde. Ancak bu pek de gerçekçi değil. Android telefonlar ve iPhone'lar bugünlerde temelde aynı şeylerden oluşuyor. Hepsi metal kenarlı cam maddeler.

Hatta öyle ki düşük kaliteli Android cihazların plastikten yapılmış olması, Android telefonların çoğunun iPhone'lardan daha dayanıklı olduğu anlamına geliyor çünkü onları düşürmek arkasını parçalamaz. CIRP'nin sunduğu en iyi teori, seçenek zenginliğinin Android kullanıcılarını daha sık yükseltmeye teşvik etmesidir.

Başka bir deyişle, her yıl aynı anda piyasaya sürülen yalnızca bir avuç iPhone olduğundan, iPhone kullanıcılarının yıllık olarak yükseltme yapmaları için yalnızca tek bir büyük baskı vardır. Ancak Android kullanıcıları, her yıl yalnızca kendi seçtikleri markanın birden fazla lansmanıyla değil, aynı zamanda rakip markaların lansmanları ile de yükseltme şansına sahip oluyor.

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