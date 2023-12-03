ABD, Çin'in yapay zeka alanındaki ilerlemesini engellemek için adımlar atıyor

ABD, Nvidia'nın RTX 4090 ekran kartı ve bazı yapay zeka çiplerinin Çin'e ithalatını yasakladı. Ancak Çinli donanım devi Loongson, LG200 isimli yapay zeka odaklı GPU'sunu tanıttı. LG200, Nvidia ve AMD'nin AI/HPC çiplerine rakip olmayı hedefliyor.

ABD, Çin'in yapay zeka alanında ilerlemesini engellemek için bazı adımlar atıyor. İlk olarak Nvidia'nın RTX 4090 ekran kartını Çin'e ithalatını yasaklayan ABD, ardından H100 gibi bazı yapay zeka çiplerin satışını durdurdu. Ancak Çinli donanım devi Loongson, LG200 isimli yapay zeka odaklı GPU'sunu sundu.

Loongson LG200 GPU neler sunuyor?

Loongson, ABD'nin son teknolojilere yönelik yaptırımlarına rağmen dikkat çeken adımlar atıyor. Yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) için geliştirilen yeni grafik işlem birimini ortaya çıkardı. LG200 olarak adlandırılan çip; Nvidia ve AMD'nin AI/HPC çiplerine rakip olmayı amaçlıyor.

Çin'de düzenlenen etkinlikte tanıtılan LG200'ün teknik detayları tam olarak paylaşılmadı. İddialara göre node (düğüm) başına 256 gigaflop ila 1 teraflop arasında hesaplama performansı vadediyor. Bu rakam, Nvidia ve AMD'nin rakip ürünlerini geride bırakıyor.

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Loongson tarafından açıklanan çip tasarımı, küçük ve büyük işlem birimlerine sahip çok kümeli bir yapıyı gözler önüne serdi. OpenCL 3.0 ve grafik işleri için OpenGL 4.0'ı desteklediği bildirildi. Ancak HPC çipinin yeteneklerini detaylı bilgiler olmadan değerlendirmek zor.

LG200'ün doğrudan Nvidia H100 yapay zeka çipine rakip olacağını söylemek mümkün değil. Paylaşılan bilgiler, veri merkezi ölçeğinde makine öğrenmesi görevlerinden ziyade, düşük güçlü yapay zeka çıkarımlarında kullanılabileceğini gösteriyor.

Fakat Loongson'un Çin pazarı için geliştirdiği bu ürünler, ülkenin AMD ve Nvidia gibi şirketlere olan bağımlılığını azaltıyor. Bir süre önce Intel i5 14500 ile eş değer bir işlemci tanıttığını da unutmamak lazım.