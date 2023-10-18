ABD, Çin'e yapay zeka çiplerinin satışını kısıtlıyor

Biden yönetimi, ABD yapımı yapay zeka çiplerinin Çin'e satışını sınırlamak için yeni kısıtlamalar getirdi. Bu hareketin ülkenin teknolojik ve askeri ilerlemesini sınırlama çabası olduğu düşünülüyor. Detaylar ve hangi çiplerin kısıtlamaya tabi olduğu haberde yer alıyor.

Çip savaşları kızışmaya devam ederken kısıtlamalar adeta ateşi körüklüyor. Biden yönetimi, salı günü ABD yapımı yapay zeka çiplerinin Çin'e birincil ve ikincil satışını sınırlamak için yeni kısıtlamalar getirdi. Biden yönetiminin bu hareketinin, ülkenin teknolojik ve askeri ilerlemesini sınırlama çabası olduğu düşünülüyor. Peki bu yasağın detayları neler? Hangi ABD üretimi çipler Çin'e sokulmayacak?

ABD yapay zekada Çin ile rakip olmak istemiyor

Yeni yasak, Nvidia'nın A800 ve H800 çiplerinin Çin'li şirketlere satışını kısıtlıyor ve Biden yönetiminin geçen yıl Çin'in Amerikan çiplerine erişimini sınırlamak için getirdiği kısıtlamaları genişletiyor. Önceki kısıtlamalar Nvidia H100 yongalarının satışını yasakladı ve Çin'in gelişmiş üretken yapay zeka modellerindeki ilerlemesini sınırlamak için kapsamlı düzenlemeler uyguladı.

Nvidia'nın hisseleri bu haberin ardından salı günü piyasa açılışında %7'den fazla düştü. ByteDance veya Baidu gibi büyük dil modelleri oluşturmak için Amerikan çiplerine güvenebilecek Çinli şirketlerin yanı sıra AMD ve Intel'in ürünleri de düzenlemeden etkileniyor.

New York Times'ın haberine göre ABD, üçüncü şahıslar aracılığıyla Çin'e çip satışını önlemek için çip üreticilerini ABD ambargosuna tabi olan düzinelerce başka ülkeye sevkiyat yapma lisansları almaya zorlayacak. Geçen hafta Biden yönetiminin bu boşlukları kapatma niyetine dair raporlar ortaya çıktı.

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ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo yaptığı görüşmede: "Güncellemeler, Çin Halk Cumhuriyeti'nin yeni nesil sınır modeli gelişimini önemli ölçüde yavaşlatacak olan bilgi işlem gücüne erişimi kontrol etmek için özel olarak tasarlandı. özellikle askeri kullanımlar maksadıyla kullanılabileceği için ABD ve müttefiklerimizi tehdit edecek şekillerde kullanılabilir." açıklamalarını yaptı.

Biden'ın yeni kısıtlamaları, ABD ile Çin arasındaki çip savaşını daha da kızıştırarak iki dünya gücünü kendi rakip çip üreticilerini ve yapay zeka sistemlerini geliştirmeye zorluyor. Şu anda Çin'den herhangi bir hamle gelmedi ancak bu gelmeyeceğinin garantisini vermiyor.

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