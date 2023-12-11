ABD, Çin'den gelen batarya malzemelerine vergi kredisi sınırlaması getirebilir

ABD Hazine ve Enerji Bakanlıkları, elektrikli araç alıcılarının Çin'den veya ABD'ye "düşman" olarak kabul edilen diğer ülkelerden gelen pil malzemelerini kullanmaları halinde vergi kredisi talep etmelerini sınırlayabilecek kurallar önerdi. Bu durum, ABD'nin Çin'in tedarik zincirlerine olan bağımlılığını azaltma çabalarıyla uyumludur.

ABD ve Çin arasında süregelen teknoloji savaşı, savaş alanını elektrikli araç (EV) sektörüne doğru genişletti ve özellikle bataryaların önemli bileşenlerine odaklandı. Yarı iletkenler daha önce de önemli bir çekişme noktasıydı.

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Ancak şimdi ABD Hazine ve Enerji Bakanlıkları, elektrikli araç alıcılarının Çin'den veya ABD'ye "düşman" olarak kabul edilen diğer ülkelerden gelen pil malzemelerini kullanmaları halinde vergi kredisi talep etmelerini sınırlayabilecek kurallar önerdi.

Önerilen bu kurallar, teknolojik ayrışma çağında ivme kazanan bir eğilim olan ABD'nin Çin'in tedarik zincirlerine olan bağımlılığını azaltma çabalarıyla uyumludur. Başkan Joe Biden'ın iklim yasası kapsamında tüketiciler, ağırlıklı olarak yerli malzemeler kullanılarak ABD'de üretilen elektrikli araçlar için 7.500 dolara kadar sübvansiyon almaya hak kazanıyor.

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Ancak, Çin ve diğer belirli ülkelerden gelen batarya malzemelerini hedef alan kurallar, Biden'ın 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %50 oranında azaltmaya yönelik daha geniş planının bir parçası olarak elektrikli araç satışlarını artırma çabasını engelleyebilir.

Çin, Ticaret Bakanlığı'nın ABD kurallarının "Çinli şirketlere karşı ayrımcılık yaptığını ve DTÖ kurallarını ihlal ettiğini" belirtmesiyle iddialı bir şekilde yanıt verdi. Çinli tedarikçilerin ABD vergi avantajlarından mahrum bırakılması, piyasa odaklı olmayan bir politika ve uygulama olarak görülüyor. ABD ve Çin arasındaki bu kısasa kısas, iki ekonomik dev arasında zaten gergin olan ilişkiye yeni bir karmaşıklık katmanı daha ekliyor.

Küresel elektrikli araç akü pazarına Çinli şirketler hakimdir; CATL ve BYD yılın ilk on ayında dünyadaki elektrikli araç akü kullanımının yaklaşık %53'ünü gerçekleştirdi. ABD'nin bu hamlesi, Çin'in hızla büyüyen elektrikli araç sektöründeki hakimiyetini engelleme hedefini doğrudan etkiliyor. Çin şu anda dünya elektrikli araç pazarında %58'lik bir paya sahipken, onu ABD ve Almanya takip ediyor.

LG, Samsung ve SK On gibi Güney Koreli batarya devleri, ABD-Çin ilişkilerinin bozulduğu bir ortamda potansiyel faydalanıcılar olarak görülüyor. Ancak bu şirketler bile yeni jeopolitik sorunlarla boğuşuyor. SK On'un Ford ve Hyundai ile birlikte ABD'de akü fabrikaları kurmasına rağmen, ana şirket SK Group, ABD'nin akü maliyetlerini yüksek tutmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

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Bu durum, Çin'in nadir minerallerin çıkarılmasından hücre üretimine kadar elektrikli araç bataryaları için küresel tedarik zincirinin çoğunu kontrol etmeye devam etmesi nedeniyle SK On'un Çinli olmayan malzemeler için alternatif kaynaklar araştırmasına yol açtı.

Diğerlerinin yanı sıra Gotion, BYD ve CATL, ABD'de üretim yapmak için stratejik planlara sahip olsalar da, Ford'un Michigan'da CATL ile EV pil fabrikası planlarını geçici olarak durdurmasında görüldüğü gibi ABD'li politikacıların incelemeleri gibi engellerle karşılaşıyorlar.