ABD Beyaz Sarayı Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Uygulama Planı'nı Yayımladı

Beyaz Saray, federal hükümetin dijital ve siber güvenlik konularını düzenlemek için Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Uygulama Planı'nı yayımladı. Plan, kamu ve özel sektördeki kuruluşların siber riski azaltma yükünü üstlenmesini ve siber güvenliğe yatırımları desteklemeyi hedefliyor. Ayrıca, siber suçlarla mücadele, yetenekli iş gücü oluşturma, kritik altyapının savunulması ve siber olaylara müdahale gibi konuları içeriyor.

NEW Beyaz Saray, federal hükümetin dijital ve siber güvenlik konularını nasıl düzenleyeceğine dair Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Uygulama Planı'nı (NCSIP) yayımladı.

Siber güvenlikle ilgili yayımlanan stratejinin nasıl uygulanacağına dair yönlendirmeler içeren plana göre, kamu ve özel sektördeki kuruluşların siber riski azaltma yükünün büyük bir kısmını üstlenmek ve siber güvenliğe uzun vadeli yatırımları desteklemek için teşviklerin artırılması hedefleniyor.

Planda, siber suçlarla mücadele, dijital ekonomi kapsamında yetenekli bir iş gücü oluşturmak için atılacak adımların yanı sıra siber güvenlikle ilgili kritik altyapının savunulması ve Siber Olaylara Müdahale Ulusal Planı'nın güncellenmesi gibi inisiyatifler yer alıyor.

Bu bağlamda planda siber güvenlikle ilgili bir hadise yaşandığında federal kurumların yapacağı müdahalelerle ilgili dış ortakların bilgilendirilmesine ilişkin yönergeler de bulunuyor.

Planda ayrıca, fidye yazılımlarla mücadele kapsamında bilhassa hastaneler ve okullar gibi yüksek riskli fidye yazılım hedeflerine yönelik eğitim, siber güvenlik hizmeti, teknik değerlendirmeler, saldırı öncesi planlama ve siber saldırıya uğrama halinde yapılacak müdahalelerle ilgili bilgiler yer alıyor.

Siber güvenlikle ilgili standartların belirlenmesi planın bir diğer ayağını oluşturuyor. Bu kapsamda uluslararası siber güvenlik standardizasyonu için bir çalışma grubunun toplanması hedefleniyor.

Siber uzayın doğası gereği küresel olduğu belirtilen plan kapsamında ayrıca uluslararası ortaklar ve müttefiklerle yakın işbirliği de önem taşıyor. Bu nedenle ABD Dışişleri Bakanlığının ikili ve çok taraflı faaliyetleri içeren Uluslararası Siber Uzay ve Dijital Politika Stratejisi yayımlaması bekleniyor.