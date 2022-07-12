ABD Başkanı Joe Biden'ı sıkıntıya sokacak iCloud sızıntısı!

Apple'ın 2011'de hayata geçirdiği bulut depolama servisi iCloud, çoğu durumda kullanışlı ve faydalı bir hizmet olsa da belirli aralıklarla hackerların hedefi haline gelebiliyor. Bu da kullanıcıların özel bilgilerinin açığa çıkmasına neden oluyor. Bugüne dek özellikle onlarca ünlünün ve devlet görevlisinin iCloud verisi sızdırıldı. Bunlara bir yenisinin daha eklendiği iddia edildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, şu sıralar hem kendisini hem de babasını sıkıntıya sokacak sızıntılarla gündemde.

Hunter Biden iCloud verilerini çaldırdı iddiası gündeme oturdu

Yeni güne Hunter Biden'ın iCloud hesabının hacklendiği iddialarıyla uyandık. Söylentilere göre söz konusu verilerin boyutu 450 GB seviyelerinde. Aynı zamanda hem ABD Başkanı Joe Biden hem de oğlunu sıkıntıya sokacak materyallerden oluşuyor.

Hunter Biden'ın iCloud hesabını hacklediğini iddia eden bilgisayar korsanı, 2020 yılında da benzer bir olay yaşandığını, ancak sızdırılan verilerin hızlı bir şekilde internet ortamından kaldırıldığına atıfta bulunarak, bu sefer ele geçirdiği verileri "temelde pek denetlenmeyen bir tür web sitesi" olarak lanse ettiği bir çevrim içi foruma yüklemeye başladı. Tabii bunlar kısa sürede tüm internet ortamında hızla yayıldı.

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Biden'ın iPhone ve iPad'inden sızdırıldığı iddia edilen verilerinin arasında uygunsuz ve yasaklı madde kullanırken çekilen görüntüleri mevcut. Aynı zamanda babası Joe Biden'ı alaycı ve sıkıntıya sokacak bir isimle kaydettiği söyleniyor. Ayrıca bazı arkadaşlık sitelerine yazdığı çeklerin yanı sıra tüm dünyada yasa dışı sayılan birçok görsel ve video da söylentiler dahilinde yer alıyor.

Hunter Biden ve Joe Biden'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak USSS (Birleşik Devletler Gizli Servisi), konunun farklında olduklarını ve gerekli çalışmaların yapıldığını açıkladı.

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Shiftdelete / Teknoloji