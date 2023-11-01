ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris: Yapay Zeka Riskleri Varoluşsal Tehdit

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yapay zekanın ortaya koyduğu riskleri 'varoluşsal risk' olarak nitelendirirken, bunlarla mücadelede küresel eyleme ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Harris, yapay zekanın ilaç, sağlık, tarım, gıda güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlarda önemli potansiyeli bulunduğunu anlattı.

MILTON ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yapay zekanın ortaya koyduğu riskleri "varoluşsal risk" olarak nitelendirirken, bunlarla mücadelede küresel eyleme ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Harris, ABD'nin Londra Büyükelçiliğinde yaptığı "yapay zeka güvenliği" konulu konuşmada, yöneticilerin, sivil toplumun ve özel sektörün yapay zeka konusunda etik ve toplumsal sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Yapay zekanın ilaç, sağlık, tarım, gıda güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlarda önemli potansiyeli bulunduğunu anlatan Harris, "Yapay zekanın fayda sağlama potansiyeli olduğu gibi zarar verme potansiyeli de bulunuyor. Yapay zeka destekli siber saldırılar bu zamana kadar gördüklerimizin çok ötesinde. Yapay zeka destekli biyolojik silahlar milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atabilir." dedi.

Harris, yapay zekanın ortaya koyduğu risklerin çoğunlukla "varoluşsal risk" olduğunu da belirterek, "Bu riskler insanlığı tehlikeye atabilir. Söz konusu tehditlerin hepsi çok derindir ve küresel bir eyleme ihtiyaç var." diye konuştu.

Yapay zekanın insan hayatına olumsuz etkisine değinerek, risklere karşı küresel eylem çağrısı yapan Harris, şunları söyledi:

"Yapay zeka algoritması nedeniyle yanlış bir tedaviye başlayan bir yaşlı için bu varoluşsal bir risk değil mi? Bir kadının partneri tarafından yapay zeka ile oluşturduğu uygunsuz fotoğraflarla tehdit edilmesi onun için varoluşsal bir risk değil mi? Yapay zekanın yüz tanıma sistemindeki hatası nedeniyle hapse atılan bir babanın ailesi için bu varoluşsal bir risk değil mi? İnsanların yapay zeka destekli efsaneler nedeniyle gerçekle kurguyu ayırt edememesi demokrasilerimiz için varoluşsal bir risk değil mi?"

Yapay zekanın ortaya koyduğu tehditlerin her yönüyle ele alınması gerektiğine dikkati çeken Harris, yapay zekanın herkes için güvenli olması gerektiğini vurguladı.

"Bir ülkenin geliştirdiği yapay zeka, dünyada milyarlarca insanın yaşamına etki eder"

Buluş ve icatların insanlığı ileri taşıyıp hayatları kurtarma amacı olması gerektiğine işaret eden Harris, insan hakları, onuru ve özel hayatın mahremiyetinin korunduğu bir dünyada yapay zeka kullanımının herkes için eşit fırsatlar, daha güçlü demokrasiler ve daha güvenli bir dünya anlamına geldiğinin altını çizdi.

ABD'de bunu sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Harris, yapay zeka haklarına yönelik bir kararname çıkardıklarını hatırlattı.

Harris, yapay zekanın hastaneler ve sağlık kuruluşlarında kullanımına yönelik geri bildirim programı oluşturacaklarını da açıklayarak, "Teknoloji şirketleri, müşterilerine hangi görselin ve sesin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu anlamalarında yardım etmek için yeni araçlar geliştirecek. Yapay zeka geliştiricilerinden, yapay zeka güvenlik testi sonuçlarını ABD hükümetine sunmaları istenecek." dedi.

ABD Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü kurduklarını da anımsatan Harris, "Yapay zeka politikaları, dünyaya örnek olacak. Bir ülkenin geliştirdiği yapay zeka, dünyada milyarlarca insanın yaşamına etki eder." ifadelerini kullandı.

Harris, küresel etkisi olan bir konuda küresel adımlar atılması gerektiğine işaret ederek, ABD'nin müttefikleriyle, var olan yapay zeka yasaları konusunda ve yenilerini yapma hususunda işbirliğini sürdüreceğini belirtti.

Bu yılın başında askeri amaçlı yapay zeka kullanımı ve otonom imkanlar konusunda bir dizi prensip duyurduklarını da anımsatan Harris, bunların yapay zekanın karar verme süreçlerine yönelik yasal inceleme ve yapay zeka sistemlerinin uluslararası hukuk ve insancıl hukuka uygun çalışma taahhütlerini içerdiğini vurguladı.

Harris, bu taahhütlere 30 ülkenin katıldığını belirterek, daha fazla ülkeyi de buna katılmaya davet etti.

"Yapay zeka konusu, sivil toplumun desteği ve liderliğine ihtiyaç duyuyor"

Hükümetlerin yapay zeka kaynaklı risklerle tek başına mücadele edemeyeceğini söyleyen Harris, "Sivil toplum ve özel sektörün burada oynayacağı önemli rolü bulunuyor. Sivil toplum, kamu çıkarlarının sözcüsüdür. Demokrasilerimizin istikrarı ve yaşaması için kamu ve özel sektöre hesap sorarlar. Birçok konuda olduğu gibi yapay zeka konusu da sivil toplumun desteği ve liderliğine ihtiyaç duyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Harris, ticari çıkarların bugün yapay zeka konusundaki gelişmeler ve çalışmalar konusunda öne çıktığına işaret etti. Bu nedenle ABD hükümetinin yapay zekayla ilgili çalışan şirketlerle "sorumlu yapay zeka" konusunda çalıştığını ifade eden Harris, "kötü aktörlerin" bu alanda adımlar atmasının önüne bu yolla geçildiğini söyledi.