AB ve Hindistan Yarı İletken İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan, yarı iletken tedarik zincirini güçlendirmek, araştırma ve inovasyonda işbirliğini artırmak için anlaşma imzaladı. AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton ve Hindistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw'ın yarı iletkenler alanında mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan, yarı iletken tedarik zincirini güçlendirmek, bu alanda araştırma ve inovasyonda işbirliğini artırmak üzere anlaşma imzaladı.

AB Komisyonu, Hindistan'da gerçekleştirilen "AB-Hindistan Ticaret ve Teknoloji Konseyi" toplantısı çerçevesinde, AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton ve Hindistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw'ın yarı iletkenler alanında mutabakat zaptı imzaladığını açıkladı.

Açıklamada, AB ve Hindistan'ın güçlü yarı iletken tedarik zincirleri oluşturmak ve inovasyon konusunda birlikte çalışmak için işbirliği yapacağına işaret edildi.

Yarı iletken ekosistemlerine ilişkin deneyim, uygulama ve bilgilerin paylaşılacağına dikkati çekilen açıklamada, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve işletmeler arasında araştırma, geliştirme ve yenilik alanında işbirliği alanlarının belirleneceği kaydedildi.

Açıklamada, yarı iletken endüstrisi için yetenek ve iş gücü gelişimini teşvik edecek programlar ve ortaklıklar yapılacağı, doğrudan yatırımların teşviki yoluyla işbirliğinin kolaylaştırılacağı, sektöre sağlanan kamu desteklerine ilişkin bilgi paylaşılarak eşit şartlar altında rekabet ortamı kurulacağı bildirildi.

Anlaşmaya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Breton da yarı iletkenlerin yeni endüstriyel jeopolitiğin merkezinde yer aldığını belirtti.

Yarı iletken tedarik zinciri zorluklarının üstesinden gelmek için Hindistan'la önemli bir ortaklığa imza atmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Breton, araştırma ve yetenek konusunda işbirliğinin bu alandaki dayanıklılığı artıracağını vurguladı.