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AB ve ABD Arasında Veri Gizliliği Çerçevesi Onaylandı

AB ve ABD Arasında Veri Gizliliği Çerçevesi Onaylandı

Teknoloji Haberleri

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında güvenli veri akışını sağlamayı amaçlayan Veri Gizliliği Çerçevesi'ni Pazartesi günü onayladı. Yeni çerçeve, AB'nin kişisel verilerin güvenli bir şekilde aktarılması için yeterli düzeyde koruma sağladığını belirtiyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çerçevenin Avrupalılar için güvenli veri akışı sağlayacağını ve şirketlere yasal emniyet getireceğini söyledi.

BRÜKSEL, 11 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında güvenli veri akışını sağlamayı amaçlayan Veri Gizliliği Çerçevesi'ni Pazartesi günü onayladı.

Onay, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen bir kararla art arda geldi. Söz konusu karar ABD'nin "yeni çerçeve kapsamında AB'den ABD şirketlerine güvenli bir şekilde aktarılan kişisel veriler için AB'ninkine benzer şekilde yeterli düzeyde koruma sağladığını" belirtiyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni çerçevenin "Avrupalılar için güvenli veri akışı sağlayacağını ve Atlantik'in her iki yakasındaki şirketlere yasal emniyet getireceğini" söyledi.

Avrupa Komisyonu, yeni çerçevenin periyodik incelemelere tabi tutulacağını ve bunlardan ilkinin bir yıl içinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

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