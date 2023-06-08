AB, Meta'yı Çocuk Koruma Konusunda Eleştirdi

Avrupa Birliği (AB), Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın çocukları koruma konusundaki gönüllü kurallarının işe yaramadığını ve şirketin derhal sıkı önlemler alması gerektiğini bildirdi. AB Komisyonu İç Pazar ve Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, sosyal medya hesabından Meta'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu.