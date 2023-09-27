AB Mahkemesi, Steam'in coğrafi engellemesini yasal buldu

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, bilgisayar oyun platformu Steam'in etkinleştirme anahtarını coğrafi olarak engellemesinin Birlik rekabet yasasını ihlal ettiğine hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı AB Genel Mahkemesi, Steam'in sahibi ABD merkezli Valve şirketinin AB Komisyonu'nun coğrafi engelleme nedeniyle kestiği para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı.

Kararda, Steam platformunun aktivasyon anahtarlarını coğrafi olarak engellenmesinin AB rekabet yasasını ihlal ettiği belirtildi.

Mahkeme, bilgisayar oyun platformu Steam ve coğrafi engellemeyi kabul eden 5 oyun firmasının, bazı bilgisayar oyunlarının sınır ötesi satışlarını yasa dışı olarak kısıtladığına karar verdi.

AB Komisyonu, 2021'de, bilgisayar oyun platformu Steam ve 5 oyun firmasına ürünlerinde coğrafi engelleme uyguladıkları gerekçesiyle 7,8 milyon avro para cezası kesmişti.

Bazı AB üyesi ülkelerde bilgisayar oyunları diğerlerine göre daha uygun fiyatla satılabiliyor. Söz konusu firmalar, bir AB üyesi ülkeden alınan oyunların bir başka ülkeden etkinleştirilmesini engelliyordu.

Coğrafi engelleme kullanıcının konumuna göre çevrim içi içeriğe erişimi kısıtlama getirilmesi anlamını taşıyor.