AB Mahkemesi, rekabet kurumlarının dijital platformlardaki kişisel veri ihlallerini inceleyebileceğine hükmetti

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, üye ülkelerdeki rekabet kurumlarının dijital platformlara ilişkin soruşturmaları kapsamına kişisel veri ihlallerinin de girebileceğine hükmetti. Avrupa Adalet Divanı, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Almanya rekabet kurumunun aldığı karara karşı açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme, rekabet kurumlarının yetkili denetim makamları tarafından alınan kararı veya yapılan soruşturmaları dikkate alması gerektiğine hükmetti.