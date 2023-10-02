AB ile Batı Balkan Ülkeleri Arasında Veri Dolaşım Ücretleri Düşürülüyor

Avrupa Birliği (AB) ile 6 Batı Balkan ülkesi arasındaki veri dolaşım ücretlerinin kademeli olarak düşürülmesine başlandı. Bölgesel İşbirliği Konseyi (RCC) tarafından yapılan açıklamada, AB ile Batı Balkanlar arasındaki seyahat ve iletişimi daha ekonomik hale getirecek olan dolaşım bildirgesinin başarıyla uygulandığı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) ile 6 Batı Balkan ülkesi arasındaki veri dolaşım ücretlerinin kademeli olarak düşürülmesine başlandı.???????

Bölgesel İşbirliği Konseyi (RCC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Komisyonu ile neredeyse bir yıl süren yoğun ortak çalışmanın ardından Batı Balkanlar ve AB'nin telekomünikasyon operatörlerinin dolaşım bildirgesi kapsamındaki beklentileri karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, "Ekim ayından itibaren özel kampanya ve paketler çerçevesinde 1 GB veri dolaşım fiyat limitinin 18 avroyu aşmaması, AB ile Batı Balkanlar arasındaki seyahat ve iletişimi önemli ölçüde daha ekonomik hale getirecek." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RCC Genel Sekreteri Majlinda Bregu, "AB-Batı Balkanlar Dolaşım Bildirgesi'nin başarısı, zorluklarla karşı karşıyayken ülkeler arasındaki iletişimi daha kolay ve daha iyi hale getirme ve dönüştürme konusunda bölgesel işbirliğinin gücünün kanıtıdır." değerlendirmesini yaptı.

AB ile Batı Balkan ülkeleri arasında veri dolaşım fiyatlarının 2026'da tekrar düşürülmesi ve 2028'e kadar da yurt içi fiyatlara yakın hale getirilmesi planlanıyor.

AB ile Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan'dan oluşan 6 Balkan ülkesinin liderleri, veri dolaşım ücretinin kaldırılmasına yönelik sürecin başlamasının önünü açan "AB-Batı Balkanlar Dolaşım Bildirgesi"ni, Aralık 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi kapsamında imzalamıştı.