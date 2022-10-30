AB, içten yanmalı otomobilleri yasaklıyor! İşte tarih

İçten yanmalı motora sahip otomobiller için yolun sonu göründü. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından imzalanan yeni kararla birlikte, benzin ve dizel gibi fosil yakıtlarla çalışan araba ve kamyonetlerin satışı 2035'ten itibaren yasaklanacak.

Fosil yakıtlı araba satmak 2035'te son bulacak

Otomobil markalarının aylarca süren itiraz ve değerlendirme çalışmalarından sonra, Avrupa Birliği, fosil yakıtlı araçlara ilişkin kararını açıkladı. AB'nin koyduğu yeni kurallara göre, otomobil endüstrisindeki şirketlerin ortalama karbon emisyonu yüzde 55 oranında azaltılacak.

10 yıllık bir plan çıkaran AB, kamyonet üreticilerinin emisyonlarını ise 2030'a kadar yarı yarıya düşmesi gerektiğini söyledi. 2035 yılından itibaren ise içten yanmalı motora sahip taksi ve van tipi yeni araçların satışı yasaklanacak.

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AB'nin son kararı, ilk kez Haziran ayında kabul edilen ve 2035'e kadar yollarda sıfır emisyonu hedefleyen "Fit to 55" (55'e Uygun) kararının bir parçası. Parlamento ve Komisyon, her iki yılda bir sıfır emisyon hedefine ilişkin raporlar yayınlayacak.

AB, 2035 yılına kadar yüzde 55'lik karbon salınımı azalmasına ulaşmayı en önemli kriter olarak belirledi. Resmi basın açıklamasında, anlaşmanın Avrupa'nın 2050 yılına kadar "dünyanın ilk iklim-nötr kıtası" olmasına yardım edeceğini söyledi.

2035 yılına kadar içten yanmalı araçların satışını durdurma hedefine ilerlerken, finansman altyapısı da çevre dostu otomobillere yönlendirilecek.

Fakat yeni planda, 2035'ten sonra fosil yakıtlı araçlara yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. AB, araç satışının yasaklanmasıyla birlikte, yollardaki içten yanmalı otomobillerin de aşamalı şekilde emekliye ayrılacağını düşünüyor.

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