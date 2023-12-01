Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'dan, çocukların cinsel istismarı da dahil olmak üzere küçüklerin korunmasına yönelik risk değerlendirmeleri ve alınan önlemlere ilişkin bilgi talep etti. AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında Meta'ya resmi bilgi talebi gönderildiğini açıkladı.

AB, Facebook ve Instagram'dan çocukların korunmasına ilişkin bilgi talep etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'dan, çocukların cinsel istismarı da dahil olmak üzere küçüklerin korunmasına yönelik risk değerlendirmeleri ve alınan önlemlere ilişkin bilgi talep etti.

AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında Meta'ya resmi bilgi talebi gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, Meta'dan, çocukların cinsel istismarı da dahil olmak üzere küçüklerin korunmasına yönelik yapılan risk değerlendirmeleri ve alınan önlemlere ilişkin bilgi istendiği belirtildi.

Meta'nın talep edilen bilgileri 22 Aralık'a kadar Komisyona sunması gerektiği, bir sonraki adımın şirketten alınacak yanıta göre değerlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada, resmi bilgi talebine yanlış, eksik veya yanıltıcı cevap verilmesi halinde Komisyonun para cezası uygulayabileceği kaydedildi.

AB'nin Meta'yı "çok büyük çevrim içi platform" olarak tanımladığına işaret edilen açıklamada, bu çerçevede platformun yasa dışı ve zararlı içerik, çocuk hakları ve küçüklerin korunması konularında katı kurallara uyması gerektiği vurgulandı.

AB'nin ağustos ayında yürürlüğe giren yasası büyük dijital platformlara katı kurallar getirmişti.

AB, kural ihlali yapan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası uygulayabiliyor.